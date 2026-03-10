Узбекистан обяви намерение да тества нов механизъм, при който гражданите ще могат да събират първоначалната вноска за жилищен кредит чрез специален депозит в банка, по който ще постъпват и държавни субсидии. Мярката е част от указ на президента за ускоряване на осигуряването на жилища и развитието на системата за ипотечно кредитиране, подписан в края на февруари.

Пилотният проект ще се реализира в периода от 1 юли до 31 декември 2026 г. и предвижда създаването на целеви ипотечни депозити за граждани, които вече са получили одобрение за държавна субсидия за жилищен кредит.

Съгласно новите правила, одобрените кандидати ще могат доброволно да открият специален спестовен депозит в търговска банка, по който да натрупват средства за първоначалната вноска. Размерът на депозита трябва да бъде не по-малък от изискваната първоначална вноска по ипотеката, а средствата могат да се съхраняват по сметката до 12 месеца.

Предвидено е субсидиите от държавния бюджет, които покриват част от първоначалната вноска, да се превеждат директно по този депозит като авансово плащане. Върху останалата сума банките ще начисляват лихва по пазарни условия, а натрупаните средства заедно с доходността ще се използват за финансиране на първоначалната вноска по кредита.

Ако в рамките на срока на депозита гражданинът не закупи жилище, банката ще върне натрупаните средства и начислените лихви на клиента и на държавния бюджет пропорционално на участието им.

Документът предвижда и допълнителна подкрепа чрез субсидиране на част от лихвата по ипотечните кредити. Държавата ще компенсира частта от лихвените плащания, която надвишава основния лихвен процент на централната банка, за първите пет години след отпускането на кредита.

Оценката дали кандидатите отговарят на социалните критерии за получаване на субсидия ще се извършва автоматично чрез електронната система на Министерството на икономиката и финансите, без участие на служители, което според властите трябва да ограничи субективния фактор при одобренията.