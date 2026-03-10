Докато петролните и газовите пазари се разтърсват от ескалацията на конфликта в Близкия изток, България и Румъния се оказват със завидна енергийна устойчивост благодарение на слънцето.
Северната ни съседка постави нов рекорд в производството на електроенергия от фотоволтаични централи. Според данните на Transelectrica, цитирани от economica.net, в 11:52 ч. вчера мощността на соларните паркове е достигнала 2319 MW — над една трета от цялото производство на страната в този момент. Рекордът е поставен само дни след предишния — 2081 MW, регистриран в петък.
При общо производство от около 6500 MW и потребление едва 4900 MW, Румъния е изнасяла масово ток — близо 2600 MW към съседните мрежи. Инсталираният капацитет на соларните паркове достига 3300 MW, а към тях се добавят още около 3 400 MW при т.нар просумери (физически и юридически лица, които както консумират, така и произвеждат и/или съхраняват електроенергия - б.р.).
Румъния е отчела и най-голям ръст на фотоволтаичните мощности в Европа за 2025 г. — 45% спрямо 2024 г., според Solar Power Europe.
Резултатът: средната дневна спот цена за страната е 120 евро/MWh — по-ниска от тази в Централна и Западна Европа, и почти равна на традиционно евтина Испания и на Франция с нейната атомна енергетика.
България не изостава. Нашата страна също беше със 120 евро/MWh, като според оперативните данни на ЕСО слънчевите централи са имали водеща роля в микса между 10:00 и 16:00 часа, като през по-голямата част от времето производството от тях е било над 2 гигавата.
За днес цената у нас и в Румъния спада с още процент до 118 евро - по-евтино, отколкото във Франция и Испания.
Източник: euenergy.live
За първи път в историята производството на слънчева енергия у нас надмина общото потребление на 20 юни 2025 г., като мощността на фотоволтаичните централи достигна средно 3230 MW при потребление от 2917 MW.
За първи път фотоволтаиците произведоха повече ток от цялото потребление у нас
Макар само за няколко часа
Фонът е тревожен: цената на петрола Brent скочи рязко до близо 120 долара за барел след поредица от неблагоприятни събития — ракетни удари по петролни инсталации в Бахрейн, несигурност около Ормузкия проток и свита добивна активност в страните от Персийския залив. Впоследствие цената се успокои до около 105 долара. Газовите котировки в Европа реагираха с ръст от 30% — до 66 евро/MWh.
Вчера председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира пред Money.bg, че в Западна Европа може да се стигне до "критична ситуация" по отношение на цената на синьото гориво заради затруднения износ от Близкия Изток.
Причината - традиционни купувачи на катарски LNG може да се насочат към доставчици, които до момента са захранвали Стария континент. А тази "ценова битка" неизбежно ще се отрази и на цената на тока в държави, в които тецовете са предимно газови.