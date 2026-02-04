Саудитска Арабия ще инвестира около $2 милиарда в изграждането на мащабни соларни паркове в Турция. Анкара ще изкупува произведената електроенергия в продължение на 25 години на рекордно ниски цени за страната. Проектите са част от по-широко стратегическо сближаване между двете държави в области като енергетика, отбрана и регионална сигурност.

Инвестицията беше обявена по време на визитата на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Рияд, където той се срещна със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, съобщи Reuters, позовавайки се на изявление на турското президентство.

По време на разговорите Ердоган е заявил, че Турция е решена да издигне отношенията със Саудитска Арабия на "по-високо ниво", включително в възобновяемата енергия и отбранителната индустрия, както и да работи съвместно за стабилността и възстановяването на Сирия.

Какво включва споразумението?

В рамките на визитата турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар и неговият саудитски колега принц Абдулазиз бин Салман подписаха междуправителствено споразумение за ВЕИ проекти. Саудитски компании ще изградят два соларни парка в провинциите Сивас и Караман с общ капацитет от 2000 MW в първата фаза, като в следващ етап общият капацитет на соларните и вятърните мощности ще достигне 5000 MW, съобщи Байрактар в публикация в X.

Турция ще изкупува електроенергията за 25 години на нива, които според министъра са най-ниските, договаряни досега за възобновяема енергия в страната. Соларните централи ще покриват електропотреблението на около 2,1 милиона домакинства, или население колкото на столицата Анкара.

Инвестициите ще бъдат финансирани изцяло чрез външни средства, включително от международни финансови институции, и се разглеждат като едни от най-значимите преки чуждестранни вложения в турския енергиен сектор.

Проектите включват 50% степен на локализация, което се очаква да даде тласък на турската индустрия за електрическо оборудване и услуги. Те се вписват в дългосрочната енергийна стратегия на Турция, насочена към намаляване на енергийната зависимост и дефицита по текущата сметка.

През юни Bloomberg съобщи, че саудитската компания ACWA Power Co ще бъде сред основните изпълнители на соларните проекти - информация, която сега намира потвърждение в официално обявеното споразумение.

Регионален контекст

"Тези проекти демонстрират доверие в инвестиционния климат и енергийния сектор на Турция и са ключова стъпка към целта на страната да достигне инсталиран капацитет от 120 000 MW слънчева и вятърна енергия до 2035 г.", коментира в социалните мрежи председателят на АПСТЕ Никола Газдов, който определи сделката като важна не само за Турция, но и за региона.

Според експерта обаче това показва, че България изостава спрямо съседите си по отношение на ВЕИ. "За да наваксаме изоставането и да запазим енергийната си независимост, са нужни бързи и креативни решения - соларни и вятърни мощности, системи за съхранение и поддържане на АЕЦ Козлодуй", допълва той.