Саудитска Арабия е постигнала нови нива на икономическа независимост от петрола и сега предоставя по-голяма роля на частния сектор, заяви министърът на икономиката и планирането Файсал Алибрахим пред Semafor в Давос.

Непетролните дейности вече формират около 55% от БВП на кралството, а приносът на петролните приходи към останалата икономика е спаднал от 90% преди десетилетие до 68% понастоящем.

Промяната потвърждава десетгодишните усилия за диверсификация на икономиката под ръководството на престолонаследника принц Мохамед бин Салман, с инвестиции в области от възобновяема енергия до туризъм и автомобилно производство.

Държавни и частни инвестиции

В миналото голяма част от инвестициите бяха водени от държавата и финансирани с петролни приходи. Сега правителството цели да намали допълнително зависимостта на непетролните индустрии от приходите от износ на суров петрол, като предава част от проектите на частния сектор.

Държавата също променя стратегията си за разходи след пет години на пълен газ, като се фокусира повече върху ефективността. "Всичко беше насочено към наваксване" и "изпълнение на всяка цена", обясни Алибрахим. И подчерта: "Сега акцентът е върху постигане на резултати на правилна цена."

Това е промяна спрямо предишната стратегия, която се концентрираше върху изграждането на скъпи ултралуксозни проекти, целящи заглавия в медиите и привличане на най-богатите пътешественици в света.

"Планирахме да приемем някои проекти, които водят до загуби", каза Алибрахим, имайки предвид най-бляскавите проекти на кралството, включително луксозни хотели на Червено море със стаи, струващи до 17 000 долара на нощ.

Предизвикателствата остават

Един ключов успех е отварянето на страната за туризъм. Инвестициите в инфраструктура и хотели целят да направят кралството една от най-посещаваните страни в света. Саудитска Арабия също се фокусира върху изкуствения интелект като част от плановете си да стане глобален лидер в технологиите.

Програмата за диверсификация на кралството може да струва трилиони долари. Финансирането на тези инвестиции превърна Саудитска Арабия в един от най-големите емитенти на дълг сред развиващите се пазари.

Страната цели да привлече 100 милиарда долара чужди директни инвестиции годишно до 2030 г.

Визията на Алибрахим за по-диверсифицирана икономика контрастира с оценките на някои анализатори, според които държавата се нуждае от много по-високи цени на петрола, за да покрие разходите си. Повечето прогнози поставят фискалната точка на рентабилност около 90 долара за барел - далеч над очакваната средна цена от 60 долара за барел тази година.

Ниските цени на петрола ограничават способността на правителството да финансира нови проекти, като официални лица сигнализират готовност да отложат или дори отменят някои при необходимост.