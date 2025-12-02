Саудитска Арабия откри нов мащабен търг за 3 лиценза за проучване на минерали върху обща площ от 13 000 кв. км. С това страната ускорява плановете си да развие природни ресурси, оценявани на около 9,4 трилиона саудитски риала ($2,5 трилиона). Министерството на промишлеността и минералните ресурси съобщи, че процедурите обхващат новоопределени пояси в регионите Медина, Мека, Рияд, Касим и Хаил.
Според предварителните данни, териториите са перспективни за откриването на злато, сребро, мед, цинк, олово и никел.
В рамките на тръжния кръг попадат разширения на ключови минерализирани зони като Набита-Дувайхи, известен като пояса Дахлат Шабаб, където се намира и една от водещите златни мини в страната - Ал-Дувайхи, с годишен добив около 180 000 унции. Включен е и поясът Сухайбарат-Ал-Сафра, определян като един от най-значимите за кралството, съдържащ разнообразие от метали и проучван активно от Саудитската геоложка служба през последните десетилетия.
Сред ключовите действащи проекти там са мината Сукхайбарат с приблизителни резерви от 729 000 унции злато, мината Булга с производство над 50 000 унции годишно, както и поясът Нукра, известен със значителните си златни ресурси и масивна вулканична сулфидна минерализация.
Част от "Визия 2030"
Министерството подчертава, че зоните се възползват от вече натрупана обширна техническа база и данни, събрани по националната програма за геоложки проучвания, която предоставя детайлно геоложко и геофизично картографиране на Арабския щит. Според институцията новият кръг се вписва в стратегията на Рияд да ускори развитието на миннодобивния сектор като ключов стълб на "Визия 2030". Нейна цел е намаляване на зависимостта от петрола и диверсифициране на икономиката.
Процедурата по кандидатстване е структурирана в 3 етапа. Първият - предварителната квалификация, е отворен до 15 декември и изисква доказателства за технически и финансов капацитет.
След него компаниите ще могат да изберат предпочитани обекти чрез електронната платформа за конкурси. През първото тримесечие на 2026 г. ще се проведе публичен търг на няколко етапа, в който участниците ще наддават на база планирани разходи за проучване. Техническите и геоложките данни са достъпни през дигиталната правителствена платформа Taadeen, като целта е да се осигурят максимална прозрачност, справедливост и равен достъп до информацията.
Лицензионните кръгове, стартирали през 2021 г. с обекта Ал-Хунайкия (353 кв. км), постепенно са разширили обхвата си до близо 24 000 кв. км в 3 пояса, обявени по-рано тази година, а сега - до още 13 000 кв. км нови площи.
Според министерството инициативата вече е привлякла водещи международни компании, като разходите за проучване в частния сектор са скочили от 155 млн. риала ($41 милиона) през 2021 г. до 770 млн. риала (около $205 милиона) през 2024 г., което повишава общите инвестиции в проучване до над 1,05 млрд. риала (приблизително $280 милиона). Ръстът се обяснява с по-благоприятната регулаторна среда, новия закон за минните инвестиции, разширения достъп до геоложки данни и активните национални програми за проучване.
Министерството допълва, че в подкрепа на сектора са налични различни стимули чрез Програмата за овластяване на проучванията, която осигурява финансиране до 7,5 млн. риала ($2 милиона) на проект, с цел насърчаване на инвестициите, повишаване на заетостта и устойчиво развитие на минната индустрия в кралството.