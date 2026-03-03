Когато обикновеният американец или българин има нужда от пари, той тегли кредити, залага жилището си или продава колата си. Когато милиардерът Лиън Блек се е нуждаел от ликвидност, е заложил колекцията си от Пикасо, Джакомети, Сезан и Матис. Резултатът: заем от 484 млн. долара от Bank of America при лихва от едва 1,43%. Сравнете това с нивата по ипотечните и особено при потребителските кредити даже у нас.

Всички сме равни, но богатите са по-равни от другите.

Тази картина излезе наяве от хилядите страници съдебни документи по досиетата "Епстийн" — материали, свързани с разследването на финансиста Джефри Епстийн за трафик на хора. Наред с тревожните разкрития за престъпленията му, документите хвърлят светлина и върху финансовите практики на т.нар. "класа Епстийн" — свърхбогатите, които са ползвали услугите му, пише Moneywise.

Изкуство като банкова сметка

Блек, съосновател на инвестиционния гигант Apollo Global Management с лично състояние от около 13,6 млрд. долара, не е заложил само по някоя картина. Документите показват, че към 2014 г. активи за около 1 млрд. долара от колекцията му са служили като обезпечение, а три години по-късно тази сума е нараснала до 1,4 млрд. долара.

В края на 2015 г. общите му задължения по такъв тип кредити са надхвърляли 600 млн. долара.

Механизмът е стандартен в частното банкиране: кредиторът оценява колекцията и отпуска заем на база т.нар. loan-to-value коефициент — обикновено до 50% от оценената стойност. При недвижими имоти този праг достига 80%, но изкуството е по-трудно да се ликвидира, откъдето идва и по-консервативното съотношение.

Ролята на Епстийн в схемата е отделна глава: Блек му е заплатил около 170 млн. долара за шест години срещу данъчни и финансови съвети, а разследването установи, че Епстийн е участвал и в организирането на самата арт колекция.

Независима проверка от адвокатската кантора Dechert LLP не е открила данни за нарушения от страна на Блек, но скандалът е достатъчен: той напуска поста си на изпълнителен директор на Apollo и оттегля председателството си в борда на Музея за модерно изкуство в Ню Йорк.

"Купи, вземи назаем, умри"

Случаят на Блек не е изключение — той илюстрира добре утъпкана пътека сред ултрабогатите, известна в англосаксонската финансова литература като "buy, borrow, die", купи, вземи назаем, умри.

Логиката е проста: продажбата на скъпоценен актив предизвиква данъчно събитие — при изкуство федералната данъчна тежест в САЩ достига около 31,8%. Ако вместо това заложиш актива и вземеш заем, получаваш ликвидност без да продаваш и без да плащаш данъци — а след смъртта на притежателя наследниците получават активите с актуализирана данъчна база, която отново избягва облагането на натрупаната печалба.

"Изкуството е най-слабо натовареният с дълг актив на планетата. Можеш да монетизираш актив, който иначе не носи доход — и пак да го гледаш на стената", казва пред изданието Адам Чин от International Art Finance.

Глобалният пазар на заеми, обезпечени с изкуство, се оценява на до 40 млрд. долара и се очаква да надхвърли 50 млрд. долара до 2028 г., според доклад на Deloitte и ArtTactic.

Какво от това за останалите

Разбира се, малцина разполагат с Пикасо в хола. Но базовата логика — да използваш активи извън фондовия пазар за диверсификация — е приложима и в по-скромен мащаб.

Самото изкуство вече е по-достъпно: онлайн платформи предлагат дялово участие в произведения на изкуството с по-ниска начална инвестиция. За последното десетилетие цените на първокласните творби са нараснали с около 91% според Knight Frank Wealth Report.

Ликвидността обаче е ограничена, а таксите — по-високи от тези при традиционните инструменти.

Алтернативите включват пазара за препродажба на колекционерски чифтове маратонки — оценен на около 10,6 млрд. долара през 2022 г. с прогнози за значителен ръст или изискано вино, чиито цени исторически се движат независимо от акциите. И двата пазара изискват специализирани познания и търпение.

Тези активи не заместват диверсифицирания инвестиционен портфейл — те го допълват. Разликата между Блек и средния инвеститор не е само в нулите, но и в достъпа до инструменти, които превръщат притежанието в постоянен извор на капитал.