Финансовото състояние на най-богатия 1% от населението на САЩ, през последната година се е увеличило със 7%, или с 4 трилиона долара, достигайки зашеметяващите рекордни 52 трилиона долара в края на второто тримесечие (към края на юни 2025 г.). Това показват данните от доклад на Федералния резерв (Фед) на САЩ.

Оказва се, че най-богатият 1% от американците притежава 29% от всички активи, притежавани от американските домакинства. Този дял през последните 25 години се е променил слабо, като се има предвид, че през 2000 г. той е бил 28%.

Освен това, обемът на активите, притежавани от най-богатите 10% от американците, в края на юни 2025 г. достигна общо 113 трилиона долара, което също е исторически връх на този показател.

А американците с нетно богатство над 2 милиона долара, които фактически съставляват най-богатите 10% от американците, притежават 67% от всички активи на домакинствата в САЩ.

Основният "двигател" на растежа на богатството на най-богатите слоеве от населението (с нетно богатство над 2 млн. долара) в САЩ, е подемът на фондовия пазар. Стойността на акциите на фирми и дяловете във взаимни фондове, притежавани от най-богатите 10% от американците, се е увеличила за година от 39 трилиона долара до над 44 трилиона долара, т.е. с почти 13%. Тази група от населението притежава 87% от посочените ценни книжа в обращение.

Броят на свръхбогатите американци с нетно финансово състояние надхвърлящо 30 милиона долара е нараснал с 6,5% през първата половина на годината, до 208 000, пише CNBC, позовавайки се на проучване на Altrata.

Така, в Съединените щати сега живеят 41% от всички свръхбогати граждани в света, според критерия за притежавано нетно финансово състояние от над 30 милиона долара.

Прави впечатление, че ръст на финансовото състояние през последната година е регистриран във всички групи (според имотното им състояние) от населението на САЩ, според проучване на Федералния резерв.

Така например, финансовото състояние на американците, заемащи втората половина в "имотната скала", е нараснало като цяло с 6% през 12-те месеца, завършващи в края на юни тази година.

