Глобалната цена на кафето е сред най-силно поскъпналите стоки в света през август, псъобщават световни медии. През август най-голям ръст на цените на световните пазари има сред сортовете кафе Робуста и Арабика, според данни на ICE Futures, CME Group и Шанхайската борса. Робуста е поскъпнала поскъпна 1,5 пъти в рамките само на един месец, Арабика - с 29%.

През август цената на кафето Арабика се е повишила до най-високото си ниво от два месеца, като причината за това са опасения от намалени доставки от Бразилия, пише Bloomberg. Според анализаторите търговците са притеснени от неблагоприятни метеорологични условия.

По данни на Coffee Trading Academy, комбинираната реколта от Арабика и Робуста в Бразилия през сезон 2025-2026 ще възлиза на 63,9 милиона пакети от 60 кг, което е с 2,1% по-малко от миналата година.

Кафето достига своите исторически върхове в цените си поради изменението на климата, недостига на доставки и политическите фактори, коментират пазарни анализатори. Според оценките, вероятно цените на една от най-консумираните напитки в света ще се задържат високи и през септември.

Източник: iStock

Какво поевтиня?

На фона на ръста на цената на кафето, доста стоки поевтиняха глобално през предходния месец август. Дървеният материал и медта показаха най-голям спад в цената. Дървесината падна с 19,2%, а медта - с 18,3%.

Основните енергийни стоки също показаха спад в цените. Бензинът на Нюйоркската търговска борса падна с 13,2%, суровият петрол WTI падна с 8,5%, а суровият петрол Brent падна с 8%.