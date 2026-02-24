Световният износ на втечнен природен газ (LNG) се е увеличил с 15% през януари на годишна база, което е рекордно увеличение, като са доставени 610 товара от LNG, според доклад на Форума на страните износителки на газ, пише Прайм.

"Световният износ на LNG се е увеличил с 15% (с 5,6 милиона тона) през януари 2026 г. в сравнение със същия месец миналата година, достигайки рекордните 42,39 милиона тона, като това е най-силният годишен растеж в историята", се казва в доклада.

Освен това, увеличеното търсене на газ за отопление доведе до рекорден брой доставки на LNG през януари. В световен мащаб през януари са направени общо 610 доставки на товари от LNG, което е с 15 повече (+2,5%) отколкото през предходния месец и с 52 повече (+9,3%), отколкото през януари миналата година.

През първия месец на 2026 г. най-големите износители в света на LNG са Съединените щати, Австралия и Катар.

Що се отнася до тръбопроводния природен газ, световният внос (и съответно износ) е спаднал с 4% през януари на годишна база, до 51 милиарда кубически метра, според доклада.

Най-големият вносител на синьо гориво по тръбопроводи - с 36% от световния внос, остава Европа. През януари на континента са постъпили 12,3 милиарда кубически метра газ, което е с 2% повече на месечна база.

Според наличните официални данни, през декември 2025 г. Китай е внесъл по тръбопроводи 6,8 милиарда кубически метра газ. Този показател расте на годишна база за 20-ти пореден месец, като за декември увеличението е с 13%.

