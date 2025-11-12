Германското министерство на икономиката нареди на държавната енергийна компания SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) да прекрати договора си за доставка на втечнен природен газ (LNG) от Русия. Решението е част от усилията на Берлин да се съобрази с последния пакет санкции на Европейския съюз, които предвиждат пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ до края на 2026 година, съобщава Bloomberg.

Според германското министерство, SEFE може да се позове на клаузата за непреодолима сила като правно основание за прекратяване на споразумението. Тази разпоредба позволява на компаниите да бъдат освободени от договорни задължения при настъпване на непредвидими външни обстоятелства - в случая, новите санкции на ЕС срещу Москва и плана на блока за пълно отказване от руския LNG.

Договорът между SEFE и руската страна предвижда доставка на 2,9 милиона тона втечнен природен газ годишно от завода "Ямал" в Сибир. Споразумението е валидно до 2040 година и не включва опция за предсрочно прекратяване. Според предварителни оценки цената на излизането от договора може да достигне около €10 милиарда ($11,6 милиарда).

"Прилагането на последния санкционен пакет означава, че продължаването на вноса на руски LNG вече не е съвместимо с европейското законодателство. Очакваме SEFE да предприеме необходимите действия за прекратяване на договора", заявиха от Министерството на икономиката в Берлин.

Компанията SEFE, която преди беше дъщерно дружество на "Газпром", беше национализирана от германската държава през 2022 година, след като Русия прекъсна доставките по газопровода "Северен поток". Оттогава SEFE се превърна в ключов инструмент на германската политика за енергийна независимост и диверсификация на източниците.

Миналия месец компанията обяви, че анализира въздействието на последните санкции върху договора си с Русия, но все още не е предприела конкретни действия. Новите ограничения са част от 19-ия пакет санкции на Европейския съюз, който включва пълна забрана за покупка, внос и преработка на руски втечнен природен газ на територията на ЕС.

В отговор Германия вече инвестира сериозно в изграждането на собствени LNG терминали и в дългосрочни споразумения за доставки от Норвегия, Катар и Съединените щати.