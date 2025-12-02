От февруари 2022 г. досега, Нидерландия е получила от доставки на природен газ за ЕС като цяло приходи от общо близо 55 милиарда евро. При това над половината от огромната сума (около 36 милиарда евро) идва от покачването на цените на газа в резултат на европейските санкции срещу Русия, според анализ на РИА Новости по данни от Евростат. Нидерландия е най-големят европейски доставчик на газ за ЕС.

Прави се сравнение, че от началото на 2019 г. до януари 2022 г., Нидерландия е получавала средно на месец около 420 милиона евро от доставки на газ за Европейския съюз.

Обаче от февруари 2022 г. - когато ЕС започна да въвежда санкции спрямо Русия, а цените на газа започнаха да "чупят" дългогодишни рекорди - до септември 2025 г., приходите на Нидерландия от доставки на газ за ЕС са скочили до средно 1,24 милиарда евро на месец.

Интересен факт е, че за посочения период, делът на Норвегия в общите разходи на ЕС за покупки на газ, е останал почти непроменен - преди февруари 2022 г. той е бил средно 11,1%, а след това се е покачил с по-малко от 1 процентен пункт, до средно 11,9%. Тази година обаче, показателят достигна 12,3%.

Така, за последните 44 месеца, Нидерландия е получила приходи от доставки на газ за ЕС за общо 54,6 милиарда евро, от които "приносът на санкциите спрямо Русия" е 36 милиарда евро, според изчисленията на РИА Новости на основата на данни на Евростат.