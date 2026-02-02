Нивата на газовите запаси в Европа паднаха до най-ниската точка за този период от годината от преди енергийната криза през 2022 г., достигайки приблизително 43-44% от капацитета в края на януари, пише FT. Континентът се бори с по-студено от очакваното време, ограничения в доставките и нарастващи геополитически напрежения.

Според Gas Infrastructure Europe, резервите на ЕС към 26 януари са били около 44% от общия капацитет - най-ниското ниво от 2022 г., когато запасите паднаха до 40% на фона на спешните усилия за замяна на руските доставки.

Дефицитът се равнява на приблизително 130 пълни танкера в сравнение със същия период миналата година. През последните 10 години блокът е разполагал средно с 58% от пълни хранилища по това време.

Студената зима изчерпва запасите

Бързото изчерпване отразява двоен натиск върху европейските енергийни пазари. Средното дневно теглене от съоръженията за съхранение в Европа достигна приблизително 7,79 тераватчаса през януари - най-високото ниво от пет години насам.

Ледените температури повишиха рязко нуждата от отопление, докато изтичането на договора за транзит на газ между Русия и Украйна в края на 2024 г. прекъсна останалите тръбопроводни доставки от Москва с изключение на "Турски поток".

Германия се превърна в особен проблем, след като започна зимата с около 20% по-малко газ в съхранение от предходната година поради промени в политиката, които облекчиха изискванията за съхранение.

Към края на януари германските запаси са били около 36,8%, докато Франция е била на 35,6%, а Холандия - само на 30,3%. Германското правителство сигнализира, че планира да настоява ЕС да прекрати поставянето на цели си за съхранение на газ, когато те изтекат през 2027 г.

Сценарии за бъдещето

Изследователите от REKK Борбала Такач Тот и Петер Котек анализираха различни сценарии за първото тримесечие на 2026 г. Нивата на съхранение към 1 ноември 2025 г. бяха 82%, значително по-ниски от средните 90% през предходните три години, след като първоначалната цел от 90% беше намалена до минимум от 75%.

При много студена зима, каквато се оказва настоящата, с температури средно с 2°C по-ниски от студения зимен сценарий от 2021 г., европейските складове биха могли да приключат сезона с почти изчерпани запаси - само 12% запълване.

Дори при средни температури, запасите биха могли да достигнат само 29% до края на март, а при мека зима - около 34%.

"Вярвам, че ако тази зима се окаже толкова студена, колкото изглежда в момента, съоръженията за съхранение ще приключат сезона на най-ниските си нива", каза Такач Тот, цитирана от CEE Energy News. Тя обвини лобистите от газовата индустрия и критикува ЕК за отслабването на изискването за 90% пълни хранилища.

Допълнителни рискове

Напрежението се засили от ескалиращата реторика между Вашингтон и Техеран, като Иран заяви "пълен контрол" над Ормузкия проток - критична точка, през която преминават около 20% от световните морски доставки на втечнен природен газ. Иран започна военноморски учения с бойни стрелби близо до протока от 1 февруари, повишавайки опасенията от евентуални прекъсвания на доставките.

Притесненията относно доставките доведоха до скок на фючърсите TTF с около 36% само през януари - най-голямото месечно увеличение от 2023 г. насам, с цени, достигащи €42 за мегаватчас.

Можем ли да избегнем кризата?

Въпреки затягащата се ситуация, анализаторите смятат, че Европа вероятно може да избегне спиране на тока. Дори при най-лош сценарий, северна Европа би задържала около 11% запаси до края на март - ниво, което не е в състояние да предизвика извънредни ситуации.

Ако обаче текущите тенденции продължат, запасите биха могли да паднат до 30% или по-ниско до края на март, изисквайки инжектиране на около 60 милиарда кубически метра това лято за възстановяване на адекватни резерви.