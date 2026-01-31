Стъпването ни в Япония е много голям успех от гледна точка на това, че достъпът до пазара е силно рестриктивен. Това заяви в студиото на Money.bg Иван Илчев, основател и собственик на Casa Kakau. Компанията-производител на премиум шоколади вече продава продуктите си в над 15 държави, в това число Япония и Южна Корея.

Брандът започва работа преди почти 10 години в домашни условия, а първата международна дестинация на компанията е съседна Сърбия. Към момента между 30 и 40% от продукцията на Casa Kakau се изнася извън България.

"Продуктите, които правим, са близки до това, което има в цяла Европа. Един продукт трябва да запазва своята идентичност и да може да я предлага на различни пазари. Това, което адаптираме, е опаковката и някои други елементи, но самият продукт не", разказа в студиото Иван Илчев.

По отношение на адаптацията към съответния пазар, компанията винаги е в комуникация с местните партньори, разкри гостът. Например при подготвян износ за Израел равин от Тел Авив потвърждава, че продуктите покриват специфичния кашер стандарт, но дава забележка за семките в плодовете.

Производство и позициониране

Casa Kakau произвежда между 250 и 300 хиляди шоколада месечно, като този обем продължава да расте с новите проекти и различните сегменти продукти.

Компанията се позиционира между малките регионални шоколатерии и големите индустриални производители, което осигурява гъвкавост и възможност да отговори на желанието на клиентите, без да губи идентичността си.

"Предпочитам да кажа "не" на доставчика или на клиента, отколкото да компрометирам цената и качеството", заяви Илчев. "Имали сме опити във всички тези аспекти. Когато беше голямата криза за какао през 2024-25 година, цените се скочиха 4 пъти. Ако в други сектори беше около 100-150%, при нас беше 400%.

И трябваше неизбежно да вдигнем цените. Ние ги вдигнахме съвсем малко, пазара реагира много остро и реално продажбите спаднаха. Тогава решихме, че ще произвеждаме по-малко, ще намалим цената и най-важното е, ще търсим нов доставчик", разказа той.

Така Casa Kakau достига до стратегията за директни доставки на какао от конкретни ферми - в Южна Америка и Африка, "с усилия и проучване, защото идеята при голямата криза за какао традиционните ни партньори нямаха какао. Започнахме да проучваме, къде има ферми, и реално трябваше да отидем на терен."

Асортимент и иновации

Отвъд "традиционното" шоколадово блокче Casa Kakau предлага широка гама продукти: течен шоколад, чай, шоколад за пиене, бонбони, пакетирани продукти за HoReCa, здравословни десерти и барчета.

По отношение на фаворитите на пазара "първите 10 продукта се движат много близо, нямаме отчетлив фаворит", коментира Илчев. "Определено това са шоколадите с ядки и льофилизирани плодове, защото на пазарът те не са много, а ние успяваме да ги предложим на изключително добра цена", допълни той и разкри, че компанията често въвежда нови продукти и има стратегия да може да спира и да стартира отново отделни артикули според пазарното търсене.

Casa Kakau разчита на екип от 11 души, а производството е разположено близо до магистрала "Тракия" в село Калековец.

"За мен всяка сутрин първото нещо е грижата за хората. Ако те не се чувстват спокойни, не идват на работа с увереност и няма да вложат енергията си в това, което правят. Трудно е, но това е най-важното за един бранд", призна Илчев.

Гостът описа конкуренцията в България като "здравословна".

"Имаме много добри отношения - можеш да вдигнеш телефона и да се чуеш. Конкуренцията ни мотивира да бъдем различни и да създаваме ноу-хау продукти", заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото!