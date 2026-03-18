Властите в Шри Ланка обявиха, че всички работната седмица ще бъде съкратена с един ден. Вече всяка сряда ще бъде почивен ден до второ нареждане. Южната островна страна е с население около 22 млн. човека.

По думите на комисаря по основните (държавни) служби Прабхат Чандракирти, допълнителният почивен ден е предназначен за пестене на гориво, чиито доставки са станали нередовни поради конфликта в Близкия Изток.

Мярката ще се прилага за повечето държавни учреждения, училища и университети. Освен това, ръководителите на съответните държавни служби ще могат да определят броя на служителите, които ще могат да работят от вкъщи четирите работни дни.

Болниците и службите за спешна помощ ще продължат да работят както обикновено.

Прабхат Чандракирти също така призова и частния сектор да въведе допълнителен почивен ден в сряда.

Всъщност Шри Ланка се е случвало да изпитва недостиг на бензин и преди. Енергийната криза обаче се изостри, когато военният конфликт в Близкия Изток наруши веригите за доставки на гориво.