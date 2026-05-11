Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз разчисти пътя за евентуално използване на американско реактивно гориво в рамките на блока, съобщават световните медии. Европа търси начини за справяне със заплахата от недостиг, дължащ се на войната в Близкия изток.

Jet A, произведен в САЩ вид авиационно гориво, понастоящем не се използва в Европа, която, както и голяма част от останалия свят, работи с гориво, наречено Jet A-1. В новите си препоръки EASA заяви:

"Потенциално въвеждане на Jet A в Европа или в други части на света не би породило опасения за безопасността, при условие че въвеждането му се управлява правилно."

Войната между Съединените щати и Израел срещу Иран доведе до ефективно затваряне на Ормузкия проток и доведе до рязко покачване на цените на авиационното гориво на фона на глобален енергиен шок. Много авиокомпании, особено нискотарифните превозвачи, вече обявиха отмяна на полети, а някои призоваха ЕС да разреши временни изключения за гориво.

Jet A има по-висока точка на замръзване от Jet A-1, което го прави по-малко устойчив на много ниски температури по време на полети на дълги разстояния. Агенцията обаче обуслови използването му, предупреждавайки, че въвеждането му в система, исторически работеща на Jet A-1, може да доведе до "оперативни" рискове, когато се използват и двете горива.