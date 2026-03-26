Европа може да се изправи пред недостиг на горива и енергия още през април, ако не бъде възстановен трафикът през Ормузкия проток. Това предупреждение отправи главният изпълнителен директор на Shell Уаел Саван по време на енергийна конференция в Тексас, цитиран от The Guardian.

По думите му, компанията вече работи с правителства за овладяване на кризата с доставките на петрол и газ, която постепенно се разгръща в глобален мащаб. Първоначално най-силно засегнати са били страните от Южна Азия, но натискът се е пренесъл към Югоизточна и Североизточна Азия. Сега се очаква да достигне Европа в рамките на седмици.

Цените на петрола временно се понижиха до около $100 за барел, след като в началото на седмицата достигнаха $114. Спадът дойде на фона на информации, че Белият дом е изпратил 15-точков мирен план до Иран. Въпреки това, несигурността около доставките от Персийския залив остава висока.

"Южна Азия първа понесе удара. Това се премести към Азия и ще достигне Европа с настъпването на април", предупреди Саван. Според него кризата, която вече продължава четвърта седмица, е довела до рязко поскъпване на реактивното гориво - цените му са се удвоили от началото на конфликта.

Следващият под натиск може да бъде дизелът, а впоследствие и бензинът, особено с приближаването на летния сезон и пътувания в САЩ и Европа.

Всеобщ песимизъм

Подобна оценка даде и германският министър на икономиката Катерина Райхе, която също предупреди за възможен недостиг на енергийни доставки в края на април или май, ако кризата се задълбочи.

Тя определи отказа на Германия от ядрена енергия като "огромна грешка" и подчерта, че увеличеният внос на втечнен газ ще бъде ключов елемент от решението.

Рисковете не се ограничават само до Европа. Според изпълнителния директор на BlackRock Лари Финк, ако цената на петрола достигне $150 за барел, това може да доведе до сериозна глобална рецесия. В интервю за BBC той очерта 2 възможни сценария - бързо нормализиране на пазара при деескалация на конфликта или продължителен период на високи цени.

"Възможни са години с петрол над $100, дори близо до $150, което ще има дълбоки последици за икономиката", предупреди Финк, добавяйки, че подобно развитие може да доведе до "рязка и тежка рецесия".

От своя страна, говорител на британското правителство заяви, че Обединеното кралство разполага с "диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки" и продължава да работи с международни партньори по ситуацията.