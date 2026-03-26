Европа може да се изправи пред недостиг на горива и енергия още през април, ако не бъде възстановен трафикът през Ормузкия проток. Това предупреждение отправи главният изпълнителен директор на Shell Уаел Саван по време на енергийна конференция в Тексас, цитиран от The Guardian.
По думите му, компанията вече работи с правителства за овладяване на кризата с доставките на петрол и газ, която постепенно се разгръща в глобален мащаб. Първоначално най-силно засегнати са били страните от Южна Азия, но натискът се е пренесъл към Югоизточна и Североизточна Азия. Сега се очаква да достигне Европа в рамките на седмици.
Цените на петрола временно се понижиха до около $100 за барел, след като в началото на седмицата достигнаха $114. Спадът дойде на фона на информации, че Белият дом е изпратил 15-точков мирен план до Иран. Въпреки това, несигурността около доставките от Персийския залив остава висока.
"Южна Азия първа понесе удара. Това се премести към Азия и ще достигне Европа с настъпването на април", предупреди Саван. Според него кризата, която вече продължава четвърта седмица, е довела до рязко поскъпване на реактивното гориво - цените му са се удвоили от началото на конфликта.
Следващият под натиск може да бъде дизелът, а впоследствие и бензинът, особено с приближаването на летния сезон и пътувания в САЩ и Европа.
Всеобщ песимизъм
Подобна оценка даде и германският министър на икономиката Катерина Райхе, която също предупреди за възможен недостиг на енергийни доставки в края на април или май, ако кризата се задълбочи.
Тя определи отказа на Германия от ядрена енергия като "огромна грешка" и подчерта, че увеличеният внос на втечнен газ ще бъде ключов елемент от решението.
Отказването на Германия от ядрената енергия е "сериозна стратегическа грешка", смята канцлерът Мерц
Той опередели енергийния преход на водещата европейска икономика като "изключително скъп"
Рисковете не се ограничават само до Европа. Според изпълнителния директор на BlackRock Лари Финк, ако цената на петрола достигне $150 за барел, това може да доведе до сериозна глобална рецесия. В интервю за BBC той очерта 2 възможни сценария - бързо нормализиране на пазара при деескалация на конфликта или продължителен период на високи цени.
"Възможни са години с петрол над $100, дори близо до $150, което ще има дълбоки последици за икономиката", предупреди Финк, добавяйки, че подобно развитие може да доведе до "рязка и тежка рецесия".
От своя страна, говорител на британското правителство заяви, че Обединеното кралство разполага с "диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки" и продължава да работи с международни партньори по ситуацията.