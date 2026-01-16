Одобрението на Европейската комисия за изграждането на нови газови електроцентрали в Германия е въпрос на време, пише германският бизнес всекидневник WirtschaftsWoche. Информацията беше потвърдена и от канцлера Фридрих Мерц.
На икономически форум в Хале Мерц обяви, че Комисилята е готова да одобри както стратегията за нови електроцентрали, така и мерките за компенсации на високите цени на тока и въвеждането на по-ниска индустриална цена за електроенергия.
Одобрението е необходимо, тъй като Берлин планира мащабна държавна помощ за стабилизиране на енергийните разходи за бизнеса.
Новите газови електроцентрали са замислени като резервна мощност в периоди на т.нар. "тъмни фази", когато производството от възобновяеми източници не е достатъчно. Германия планира поетапно излизане от въглищната енергетика до 2038 година, което ще доведе до загуба на значителна гарантирана мощност в системата.
За строителството на новите централи е предвидена държавна подкрепа за милиарди евро, като до момента частните инвеститори изчакват именно заради липсата на регулаторна яснота.
Проект с регионална роля: "Площадката на АЕЦ Белене е изключително подходяща за малки модулни реактори (SMR)"
Много важен аспект в подобни проекти е общественото мнение, смята проф. д-р Светослав Спасов
Мерц подчерта, че за разлика от стратегията на предишното правителство, новите газови централи няма да бъдат задължени да работят с водород още от първия ден.
"Ние просто нямаме необходимите количества водород", посочи канцлерът, като добави, че централите ще могат да бъдат впоследствие адаптирани, но дотогава ще работят с природен газ.
Паралелно с това правителството планира облекчения за енергоемките предприятия чрез субсидиран индустриален ток за периода 2026-2028 г., както и разширяване на компенсациите за разходите, произтичащи от търговията с въглеродни емисии.
В този контекст канцлерът определи германския енергиен преход като изключително скъп и го свърза пряко с решението за отказ от ядрената енергия. По думите му излизането от атомната енергетика е било "тежка стратегическа грешка".
"Ако сега се вземаше това решение, поне последните 3 мощности трябваше да останат в експлоатация", коментира Мерц, визирайки окончателно спрените през април 2023 г.
УмеренЦСКАна 16.01.2026 в 19:44:40 #1
"B тoзи ĸoнтeĸcт ĸaнцлepът oпpeдeли гepмaнcĸия eнepгиeн пpexoд ĸaтo изĸлючитeлнo cĸъп и гo cвъpзa пpяĸo c peшeниeтo зa oтĸaз oт ядpeнaтa eнepгия. Πo дyмитe мy излизaнeтo oт aтoмнaтa eнepгeтиĸa e билo "тeжĸa cтpaтeгичecĸa гpeшĸa"." Постепенно някои европейски глави започнаха да "увират", че отказът от ядрената енергия (очевидно става дума за атомните електроцентрали) е нещо, което облагодетелства задокеанските им "братя". Руският газ е под забрана, купувайте американски! Ама американският е по- скъп от руския (и как да не е, доставя се през океана). А "екозабраните" на атомните електроцентрали кому са изгодни? Ясно на кого.