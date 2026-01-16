Одобрението на Европейската комисия за изграждането на нови газови електроцентрали в Германия е въпрос на време, пише германският бизнес всекидневник WirtschaftsWoche. Информацията беше потвърдена и от канцлера Фридрих Мерц.

На икономически форум в Хале Мерц обяви, че Комисилята е готова да одобри както стратегията за нови електроцентрали, така и мерките за компенсации на високите цени на тока и въвеждането на по-ниска индустриална цена за електроенергия.

Одобрението е необходимо, тъй като Берлин планира мащабна държавна помощ за стабилизиране на енергийните разходи за бизнеса.

Новите газови електроцентрали са замислени като резервна мощност в периоди на т.нар. "тъмни фази", когато производството от възобновяеми източници не е достатъчно. Германия планира поетапно излизане от въглищната енергетика до 2038 година, което ще доведе до загуба на значителна гарантирана мощност в системата.

За строителството на новите централи е предвидена държавна подкрепа за милиарди евро, като до момента частните инвеститори изчакват именно заради липсата на регулаторна яснота.

Мерц подчерта, че за разлика от стратегията на предишното правителство, новите газови централи няма да бъдат задължени да работят с водород още от първия ден.

"Ние просто нямаме необходимите количества водород", посочи канцлерът, като добави, че централите ще могат да бъдат впоследствие адаптирани, но дотогава ще работят с природен газ.

Паралелно с това правителството планира облекчения за енергоемките предприятия чрез субсидиран индустриален ток за периода 2026-2028 г., както и разширяване на компенсациите за разходите, произтичащи от търговията с въглеродни емисии.

В този контекст канцлерът определи германския енергиен преход като изключително скъп и го свърза пряко с решението за отказ от ядрената енергия. По думите му излизането от атомната енергетика е било "тежка стратегическа грешка".

"Ако сега се вземаше това решение, поне последните 3 мощности трябваше да останат в експлоатация", коментира Мерц, визирайки окончателно спрените през април 2023 г.