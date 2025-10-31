България се стреми да бъде водещ енергиен балансиращ център в региона, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на Българо-корейския енергиен форум в София. Събитието, организирано от Посолството на Република Корея в България, KOTRA и Центъра за изследване на демокрацията, събра водещи представители на правителството, индустрията и академичните среди.

Те обсъдиха стратегическото партньорство между България и Република Корея в областта на модерната и нисковъглеродна енергетика.

В своето обръщение министър Станков подчерта, че страната има ясна визия за чиста, сигурна и конкурентна енергетика, основана на балансиран микс от ядрени мощности, възобновяеми източници, системи за съхранение и цифрови решения.

"Инвестираме в ПАВЕЦ, защото балансирането на енергийната система е от ключово значение", изтъкна той, като добави, че българо-корейското сътрудничество е важна стъпка към стабилна, устойчива и конкурентна енергетика, гарантираща стратегическа независимост за страната и региона.

Особено внимание бе отделено на ядрената енергетика и проекта за изграждане на два нови блока в АЕЦ "Козлодуй" с технология AP1000. Окончателното инвестиционно решение се очаква през 2026 г., разкри министърът. По този повод в събитието участва и Хюнг Хван Парк, регионален директор за Европа и Северна Африка на Hyundai Engineering & Construction - компанията, която ще ги изгради.

В контекста на иновациите и регионалната конкурентоспособност министърът представи и плановете за внедряване на малки модулни реактори (SMR). В допълнение, Петьо Иванов, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности", коментира:

"Вярвам, че България не трябва да се ограничава само до проекта AP1000. Трябва да имаме и други планове. И разбира се, това е фокусирано върху малките модулни реактори (SMR).

Те са интересни не само за държавата, но и за индустрията в България. Имам предвид, че има определени компании с много високо енергийно натоварване, които са заинтересовани дори да инвестират или да участват в сключването на споразумения за покупко-продажба на електроенергия (PPA) за такива проекти."

Иванов заяви още, че ръководената от него компания има капацитета и "е длъжна" да поеме водеща роля в разработването на проекти за малки модулни реактори (SMR) от страна на правителството.

Форумът обсъди ускоряване на прехода към климатична неутралност, развитие на възобновяеми източници и водородната индустрия, както и внедряване на интелигентни технологии в сектора. Участниците се обединиха около тезата, че ядрената енергетика и ВЕИ-тата не бива да се противопоставят, тъй като те на практика се допълват в осигуряването на енергийната сигурност на страната.