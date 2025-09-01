Европейският енергиен гигант ORLEN и Synthos Green Energy подписаха ключово споразумение в областта на ядрената енергетика, съобщават двете компании. То проправя пътя за изграждането на първата атомна електроцентрала с малък модулен реактор (SMR) в Полша.

Съоръжението ще бъде построено в град Влоцлавек - стратегически обект, избран от ORLEN.

Сделката предвижда равни права за двамата партньори и пълен достъп до американската технология BWRX-300, разработена от GE Vernova. Това е най-модерният дизайн на малък модулен реактор, наличен на световния пазар, подчертават участниците.

"Полша ще бъде дом на първия малък модулен реактор BWRX-300 в Европа. Ние изграждаме енергийната система на утрешния ден", заяви главният изпълнителен директор на ORLEN Иренеуш Фафара. Той подчерта още, че преговорите със Synthos са продължили повече от година. А целта в крайна сметка е да бъдат защитени интересите на компанията и осигурен директен достъп до американските технологии.

Партньорство с визия

Съгласно новия устав на съвместното дружество OSGE, ORLEN и Synthos Green Energy ще притежават по 50% от капитала. Акционерите ще се редуват при назначаването на председателя на Управителния съвет и Надзорния съвет на всеки 3години.

Въвежда се и Управителен комитет, който ще следи изпълнението на проекта и ще управлява бъдещи инициативи за изграждане на реактори.

Съвместният проект е част от стратегията на ORLEN "Енергията на утрешния ден започва днес". Компанията планира до 2035 г. да изгради поне 2 SMR блока с обща мощност от 0,6 GW.

През 2023 г. Полша вече даде зелена светлина за изграждането на 24 малки модулни реактора на 6 площадки в страната. Със старта във Влоцлавек ORLEN се позиционира като лидер в Европа по внедряването на новото поколение ядрена енергия.