Казахстан провежда национален конкурс за име на първата си атомна електроцентрала, чието изграждане официално започна това лято в село Улкен, област Жамбил.

И докато властите търсят "символично и вдъхновяващо име" за проекта за $15 милиарда, едно шеговито предложение обра вниманието - Nuke, добре познатата карта от видеоиграта Counter-Strike.

Защо не Nuke?

Идеята идва от журналиста Аскар Исмаилов, който подаде предложението си чрез мобилното приложение eGov. "Е, струва си да опитате", коментира той в социалните мрежи.

Nuke е препратка не само към популярната култура, но и буквално към ядрена тематика, тъй като в играта битките се водят в измислената електроцентрала Cedar Creek.

Шегата бързо резонира онлайн. Социалните мрежи се изпълниха с мемета и коментари, че именно това е "най-точното име". Все пак, според наблюдатели, властите едва ли ще изберат вариант, който свързва проекта директно с ядрени оръжия.

Източник: Росатом

Сред останалите предложения се открояват "Алаш" - патриотичен символ на казахстанската идентичност, и "Жетысу" ("Седем реки") - препратка към исторически регион в страната.

Инициатива с политически привкус

Самият конкурс беше обявен лично от президента Касим-Жомарт Токаев. "АЕЦ не е просто енергийно съоръжение, а символ на научно-технологичния прогрес", заяви той. В своето обръщение държавният глава призова ученици и студенти да се включат с идеи за името.

Началото на строителството беше дадено на 8 август. Проектът, който ще се реализира от руската Росатом, е определян като стратегически за страната. Целта му е диверсификация на енергийната система и намаляване на зависимостта от въглища.

Русия печели битката, но Китай остава в очакване

Изборът на изпълнител, както писа money.bg, не беше без конкуренция. В надпреварата участваха четирима популярни кандидати - Росатом, китайската CNNC, корейската KHNP и френската EDF. След комплексна оценка, включваща фактори като безопасност, технологии, финанси и локално съдържание, Русия надделя.

Макар CNNC да изгуби първия търг, тя не остава с празни ръце. Китай ще е водещ партньор за втората АЕЦ в Казахстан. Умен, стратегически ход, тъй като Пекин вече е силно ангажиран в енергийния и инфраструктурния сектор на страната.

Казахстан набира сила

Казахстан не е случаен участник в глобалната ядрена сцена, припомнят анализатори. Страната е сред най-големите доставчици на уран в света и разполага със собствен капацитет за производство на горивни касети. Тази позиция й дава допълнителна сила в преговорите със световните гиганти в сектора.

С изграждането на първата си АЕЦ Казахстан прави ключова крачка към ядрено-енергиен клъстер, който според правителството трябва да включва поне 3 централи в следващите десетилетия.

А за такава с име от популярна игра май ще трябва да почакаме.