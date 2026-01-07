В Берлин се случи нещо невиждано отдавна в страната - десетки хиляди домакинства останаха без ток в продължение на дни. Докато бизнесите губят милиони евро, общината търси решение за най-студените дни от годината.

В отговор на кризата властите в Берлин обявиха, че ще поемат разходите за хотелско настаняване на "берлинчани, които не могат или не желаят да останат в други временни убежища". Това съобщи управляващият кмет на Берлин Кай Вегнер в социалната мрежа X.

Betroffene Berlinerinnen und Berliner, die nicht in anderen Notunterkünften verweilen können oder wollen, haben jetzt die Möglichkeit, sich in folgende Hotels zu begeben. Die Kosten werden nachträglich vollständig übernommen. Liste der Partnerhotels: https://t.co/Wx8bEaDnKK 1/3 — Kai Wegner (@kaiwegner) January 6, 2026

По думите му, направените разходи ще бъдат възстановявани изцяло със задна дата, като засегнатите ще трябва да докажат личната си ситуация и да подадат документи в социалната служба на съответния район. Мярката обаче важи само за определен кръг партньорски хотели.

До този обрат се стигна след сериозна обществена и политическа критика. Първоначално беше обявено, че хората без ток могат да нощуват в хотели срещу преференциална цена от 70 евро на вечер, но за своя сметка. Това предизвика остри реакции, включително от коалиционния партньор на управляващите.

Мащабният срив в електрозахранването беше предизвикан от предполагаем лявоекстремистки палеж на кабелна инфраструктура в района Щеглиц-Целендорф. В резултат в събота сутринта без ток останаха около 45 000 домакинства и над 2200 компании в югозападната част на Берлин. Поетапно част от потребителите бяха отново включени към мрежата, но по последни данни около 25 500 домакинства все още са без електричество.

Всички 74 засегнати домове за възрастни хора и социални грижи вече са възстановили електрозахранването, а по оценка на местните власти общо около 100 000 души са били или продължават да бъдат пряко засегнати от кризата. В неделя градът официално обяви т.нар. "ситуация на големи щети" - механизъм, който позволява по-бърза координация и достъп до извънредни ресурси.