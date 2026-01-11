Кражбите на електроенергия в България вече все по-рядко приличат на познатите от миналото битови нарушения. Данни на ЕРМ Запад, предоставени в края на миналата година, очертават ясна тенденция: броят на засечените случаи намалява, но мащабът им расте. А моделът на кражбите се измества към по-организирани и енергоемки схеми.

Според оповестените цифри, през първите 10 месеца на 2025 година дружеството е извършило 102 686 проверки - повече, отколкото през цялата 2024-та (93 444). Броят на съставените констативни протоколи е 999 посочения период при 1469 за цялата предходна година. Основната очертаваща се тенденция е ясна - класическите дребни кражби отстъпват място на по-редки, но значително по-енергоемки нарушения.

За първите 10 месеца на 2025 г. битовите клиенти са дотаксувани с 3 434 664 kWh, а стопанските - с 1 843 705 kWh. Общият обем за периода се равнява на месечното потребление на град с мащабите на Кюстендил.

Разпределението по клиенти също показва важна структурна разлика. Докато 80% от съставените протоколи са на битови потребители и едва 20% - на стопански, при дотаксуваната електроенергия делът на бизнеса достига 35%, при 65% за битовите клиенти.

С други думи, нарушенията при стопанските клиенти са по-малко на брой, но значително по-мащабни като консумация и финансов ефект.

Източник: iStock

"Профилът" на крадеца днес

По наблюдения на ЕРМ Запад не може да се говори за един-единствен социален или икономически профил на хората, които крадат електроенергия. Нарушителите идват от различни социални групи - от домакинства с ниски доходи до добре образовани и високоплатени специалисти. Общото между тях не е толкова доходът, колкото нагласата и подценяването на риска.

При битовите клиенти кражбите често са сезонни и зачестяват през зимата, когато потреблението нараства. В тези случаи мотивът обикновено е свързан с опит за ограничаване на разходите или с манталитет, при който нерегламентираното потребление се възприема като "хитрост" без сериозни последици.

При стопанските клиенти профилът е различен. Там кражбата в почти всички случаи е базирана на икономическите ползи и е насочена към максимизиране на печалбата. Често зад обектите стоят кухи фирми или формално наети лица, включително хора без реална връзка с дейността, използвани като параван. Така организаторите остават скрити, а електроенергията се използва за дейности с изключително висока консумация -добив на криптовалути или нелегално производство, например.

От битови манипулации към индустриални схеми

Години наред основният проблем за електроразпределителните дружества бяха класическите битови кражби - магнити върху индукционни електромери, манипулации и нерегламентирани присъединявания. Затова първата голяма стъпка, масовата подмяна на старите електромери с електронни устройства и изнасянето им на имотните граници, води след себе си съществен ефект.

В същото време дигитализацията позволява ежедневен контрол. След приспадане на чисто техническите загуби, които са в рамките на 2-3%, всяко по-сериозно отклонение се третира като потенциална кражба и води до целенасочени проверки.

Най-ярките примери за новия модел са нелегалните ферми за добив на криптовалути. По данни на ЕРМ Запад в бивш обувен завод в Кюстендил е установена кражба на електроенергия, довела до незаконен добив на криптовалута със стойност над 1,3 млн. лева за по-малко от 2 месеца.

В друг случай - в с. Хераково край Сливница, за около 2,5 месеца транзакциите от добити криптовалути са надхвърлили 1,5 млн. лева, при отчетено натоварване между 1,5 и 2 MW.

Паралелно с това се разкриват и други нелегални дейности с висок енергиен отпечатък. При проверка в Петрич, извършена чрез система за дистанционно отчитане, е установена незаконна пивоварна за твърд алкохол, при която кражбата на електроенергия е била между 150 и 200 kWh на денонощие.

От ЕРМ Запад подчертават, че щетите от кражбите далеч не са само с финансово измерение. Нерегламентираното потребление води до претоварване на мрежата, повишен риск от аварии и влошено качество на електрозахранването за коректните клиенти. А единственото логично решение остава дигитализацията.