Три генерации са достатъчни както за еволюционни, така и за революционни подобрения. В това определено вярват от Samsung, като Galaxy S26 серията е тазгодишното доказателство. AI смартфоните вече са зрял продукт, в който потребителското изживяване трябва да стане по-важно от гръмките технологични заявки. В същото време, особено при Ultra модела виждаме иновации, които със сигурност ще привлекат вниманието.

За тях - след малко.

Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ и Samsung Galaxy S26 Ultra тази година в по-голяма степен от преди изглеждат като част от една серия - дизайнът отново върви към унификация, след като в няколко предходни генерации топ флагманът се отличаваше значително.

Споделена е и сериозно ъпгрейднатата Galaxy AI платформа. От Samsung показват, че са разбрали колко важно е мобилният изкуствен интелект не просто да присъства, но и да е смислен и да е лесен за употреба. Така стъпките за потребителя са по-малко, а възможностите повече.

Например, контекстовите предложения в Now Nudge използват данни от големи хранилища на информация като календата и фотогалерията, Now Brief е още по-добре персонализиран, а Circle to Search with Google разпознава множество обекти едновременно. Целта на AI в крайна сметка е да помага, а не да разсейва потребителя.

Източник: Samsung

Важен момент е решението на Samsung да преминат към отворена екосистема за AI агенти. В Galaxy S26 серията има възможност за избор между Google Gemini, силно подобрения асистент с интернет възможности Samsung Bixby и Perplexity с неговите възможности за проучване на информация онлайн. Задачи в множество стъпки се изпълняват във фонов режим.

Тук вече неизбежно ще отворим темата за Samsung Galaxy S26 Ultra. Топ флагманът идва със специално модифицирана за него версия на Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, като чипсетът увеличава CPU бързодействието с 19% спрямо S25 Ultra и, което е по-важно за AI задачите, идва с 39% скок при NPU производителността и 24% при GPU-интензивните задачи.

В процесора са интегрирани и технологиите на Samsung ProScaler и mDNIe, които заедно първо подобряват детайлността на съдържанието, а след това коригират в реално време и цветовете му, за да бъдат те по-реални. Снимките, направени от Samsung Galaxy S26 Ultra, трябва да изглеждат добре и по съвсем други причини - обективите на основната и на телефото камерите са значително по-светлосилни (съответно F1.4 и F2.9), а освен това са подобрени и алгоритмите за премахване на шума при ниска осветеност.

Стабилизацията обещава възможност от ръка да се правят кадри, за които до момента е била нужна жироскопична система, а изкуствен интелект позволява автоматично кадриране на 4K видео от 8K поток.

Galaxy S26 Ultra е и първото устройство на Samsung, което поддържа професионалния видео кодек APV, който позволява монтаж и редакция без загуба на качество даже след множество транскодирания. Photo Assist и Creative Studio се завръщат с подобрения при асистираното от AI редактиране на снимки и създаване на визуално съдържание.

Най-впечатляващото нововъведение при този модел е т.нар Privacy Display. Това е технология, която управлява начина, по който отделните пиксели на екрана разпръскват светлината, като може да се ограничава ъгълът на виждане на целия дисплей или само на част от него (например там, където пишете паролата си). Така ще е много по-трудно на странични лица да видят информация, която не е за тях.

Към това идват и редица софтуерни ъпгрейди, които също защитават данните на всяко от Galaxy S26 устройствата.

Охлаждането и зареждането са подобрени, като вече от 0 до 75% се постигат за половин час. На фона на всичко това Galaxy S26 Ultra е по-тънък в сравнение със своя предшественик.

Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+ получават новия процесор Samsung Exynos 2600, който е произведен по 2-нанометров процес и идва с по-висока производителност. Първите бенчмаркове даже показват лека преднина в графичните задачи в сравнение с новия Snapdragon. По-малкият модел получава нов 6,3-инчов Dynamic AMOLED 2X панел и 4300 mAh батерия.

В рамките на кампанията по предварителни поръчки в периода 25.02 до 10.03 потребителите могат да закупят модел от серията Galaxy S26 с два пъти повече място за съхранение като спестят до €200 / 391,17лв. и получат по-високата памет на цената на по-ниската. (За Galaxy S26 Ultra с 1TB място за съхранение е нужно еднократно доплащане в размер на €100 / 195,60 лв.).

Серията Galaxy S26 се отличава с единен дизайнерски език при всички модели, с общи цветови опции, включващи Виолетов Кобалт, Бяло, Черно и Небесносиньо както и ексклузивните за онлайн продажба Розово злато и Сребристо. Смартфоните се предлагат на препоръчителни цени, стартиращи от €999 за Galaxy S26, €1249 за Galaxy S26+ и €1449 за Galaxy S26 Ultra.