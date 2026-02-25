Индивидуалното данъчно облекчения за използване на ваучери за храна трябва да се увеличи до 150 евро на месец през 2026 г. и да достигне 200 евро на месец догодина. Това са изводите на социално-икономическо проучване, представено на кръгла маса от ръководителя му д-р Красен Станчев и изготвено по поръчка на Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ).

В изследването се припомня, че при създаването на системата през 2004 г. квотата за ваучери е била 1% от БВП и оттогава намалява до 0,68% през 2026 г.

"Без актуализация на квотата и стойността на ваучерите за храна, ролята им в социалната политика ще отслабне, както и ще намалее положителният ефект върху изсветляването на доходите и потреблението", подчерта Станчев. 1% от БВП в момента би означавал квота от 1,2 млрд. евро.

Заложената в момента в бюджета квота от 1,6 млрд. лева вероятно ще се окаже недостатъчна и така хората може да останат без ваучери към края на годината, предупреди пред БТА Таня Обущарова, главен секретар на АОВХ.

Максималният размер на един работещ в момента е 102,26 евро (200 лева) месечно, като сумата бе автоматично превалутирана с влизането на България в еврозоната от 1 януари. Този размер не е променян от 2022 г., освен това по информация на асоциацията България е страната с най-ниска стойност на ваучерите за храна сред държавите в Европейския съюз, в които действат подобни системи.

Очакването е, че над 900 000 българи ще използват такива ваучери през тази година. Паралелно със социалните ефекти, икономиката печели от незабавното връщане на стойността на ваучерите, както и от ограничаването на недекларираните доходи и продажби на храни и напитки.

Причината - системата работи изцяло на светло.