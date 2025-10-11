Казва се Кортни. Доставя храна по домовете и е...робот, който работи в САЩ. Кортни няма очи, но има сензори навсякъде. Има две мигащи светлини отпред на квадратното ѝ тяло. Описвана е като "голяма хладилна кутия на четири колела", пише CNN Business.

Кортни е робот за доставка на храна, създаден от компанията Serve Robotics. Роботът обикновено транспортира поръчки от американската фирма а доставки Uber Eats, при разстояние от около максимум 2 км между ресторант и клиент. Звучи като фантастика, но не е. Един ден към края на юни Кортни се появи в американския град Атланта с десетки други четириколесни роботи с човешки имена като Деандре и Орион.

Кортни и останалите роботите, превземащи градските улици, имат известни проблеми с навигацията в Атланта. Объркват се на пешеходните пътеки. Движат се със скоростта и предпазливостта на начинаещ шофьор, сковани и плахи, докато внезапно не ускорят без предупреждение.

Източник: INSAIТ Конференция по робитка в Атланта

Четирите им колела сякаш са направени за офроуд, но въпреки това непрестанно засядат в пукнатините на големите тротоари. Все по-често хората виждат роботите изобщо да не се движат.

Когато излизат по американските улици за първи път преди три месеца, роботите са огромен обект на любопитство. Хората ги снимат и качват в социалните мрежи, поствайки високопарни думи като - "бъдещето е днес!". Три месеца след пристигането им обаче, трендът отмина. Вече не са толкова снимани.

Велосипедистите се опитват да ги избегнат, както всяко друго препятствие на пътя. Клиентите на популярния в Атланта магазин Shake Shack се извиват с колите си около роботите, застинали пред ресторанта, за да влязат вътре и да си закупят iPad. Роботите вече са толкова приета част от живота в този град, колкото и досадните за мнозина тротинетки.

"Мисля, че хората отдавна се питаха: "Кога най-накрая ще дойдат роботите? И ето - те най-накрая наистина са тук", казва главният изпълнителен директор на Serve Robotics Али Кашани.

Източник: iStock Автономен автомобил

"Ако имате късмета да живеете или посетите в Атланта, ще ги видите днес. Ако не, вероятно след няколко години това ще бъде нещо, което ще е част от градската среда в цяла Америка и на още много места по света."

"Приятелски" настроените и услужливи към хората роботи вече са в Америка, но все по-голяма част от жителите на Атланта се оплаква от тях. Най-голямата тревога е, че машините ще стават все повече и все по-голяма част от различни бизнеси, изземвайки работните места на хората. Първо отвъд океана, а след това и в Европа.

"Някои все още си мислят, че роботите са наши приятели, но всъщност това са камери и микрофони на големите корпорации, чиято основна цел е да намалят разходите за заплати на хората. Би трябвало да сме притеснени", смята Джоана Брайсън, дългогодишен изследовател на изкуствения интелект и професор по етика и технологии в частния университет Hertie в Берлин.

Роботите за доставка не са нещо уникално за Атланта. Компании за изкуствен интелект, като Avride и Coco Robotics, вече изпратиха цели армии от роботи за доставка до големи градове като Чикаго и Далас. Uber и Lyft вече разполагат със самоуправляващи се автомобили, а все по-често се говори и за масово производство на хуманоидни роботи, които да служат като домашни помощници или за кой знае какво друго.

И докато много хора са притеснени от роботите, има и доста, които ги харесват. Това може би показва, че машините вече са спечелили хората на своя страна. Дали това трябва да ни тревожи? Всеки човек го усеща по различен начин.