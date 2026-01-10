Ако трябва да се определи култова играчка на 90-те, то виртуалният домашен любимец тамагочи несъмнено ще заеме първото място. Макар масовото навлизане на смартфоните да промени много неща, предпочитанията на децата през 2013 г. - близо 20 години по-късно - не се различаваха особено. Популярна видеоигра стана My Talking Tom, която позволява отглеждането на дигитална котка - хранене, обличане, игра.

Най-популярната играчка през 2025 година обаче стана Лабубу на китайската компания Pop Mart. Благодарение на интереса на някои световни звезди и социалните мрежи, продукта напусна границите на родината си и увеличи печалбата на производителя 4,5 пъти зa пъpвoтo пoлyгoдиe cпpямo cъщия пepиoд нa минaлaтa гoдинa.

Подобно на всички тенденции обаче, интересът към куклата започна да спада. Така възниква въпросът - коя ще бъде следващата играчка, която ще "завладее" света.

Лас Вегас, 2025 г.

На ежегодното изложение Consumer Electronics Show (CES) миналата година в САЩ друг азиатски продукт привлече вниманието на посетителите - този път не китайски, а японски. Създателите му са Yukai Engineering, чиято философия е, че "роботите са интерфейс, който може да стопли сърцата ни и да ни вдъхнови за действие".

Именно това разбиране олицетворява Mirumi, с който печелят и награда на изложението миналата година. Името е смесица от две думи, които в буквален превод означават "да гледам плюшена играчка".

Източник: Mirumi

Какво прави играчка на световно изложение за най-новите тенденции в технологичната индустрия? Всъщност Mirumi е робот-компаньон, който реагира на звук и допир. Прикрепя се към раница, чанта или портмоне. Благодарение на два звукови сензора, той се обръща по посока на източника, като може да го следи, докато се движи в пространството. В главата си пък има сензор за докосване, благодарение на който възпроизвежда програмирана "естествена" реакция на случаен принцип. Роботът може да се държи дори срамежливо, като се отдръпва при регистриране на допир.

Създателите му предупреждават, че не е предназначен да взаимодейства с вода, както и не се препоръчва за деца под 15 години. Батерията му се зарежда с кабел Type-C.

Стартиране на кампания

По време на технологичното изложение компанията обявява стартирането на кампания - не рекламна, а дарителска. С помощта на платформата Kickstarter, която дава възможност на създатели да набират средства за проектите си, Yukai Engineering се опитва да събере достатъчно средства за стартирането на производство.

Макар посочената целева сума да възлиза на под 4900 долара, а крайният срок за достигането ѝ да е 22 януари, проектът вече е събрал над 315 хиляди долара. Всеки дарител може да си поръча Mirumi с 20% намаление.

Източник: Mirumi

Първите продукти ще достигнат собствениците си в края на април и началото на май. Роботът се предлага в три цвята - розов, сив и бял - на цена от 143 долара.

Според създателите хора от различните краища на света, включително Европа, могат да си поръчат роботизиран приятел. Макар материалите да са японски, производството е разположено в Китай.

Тепърва предстои да видим дали Mirumi ще успее да постигне успеха на предишния голям хит при играчките. Във всеки случай обаче интересът на потребителите и експертите на изложението досега показват, че навлизаме в нов етап от историята на сектора. От една страна, препоръката на Yukai Engineering да се използва от лица над 15 години напомня, че продуктът не е обикновена играчка. От друга страна, компанията застава зад идеята, че не е нужно роботите винаги да са функционални.

Някои от коментарите в социалните мрежи и сайта на кампанията вече изразяват притеснения за сигурността и дискретността на Mirumi, включително теории, граничещи с конспирация.