Когато Доналд Тръмп пусна собствен мемкойн три дни преди президентската си инаугурация, крипто ентусиастите се втурнаха да купуват. Резултатът днес: близо два милиона портфейла на загуба, над 4,3 милиарда долара изпарени от дребни инвеститори и повече от половин милиард долара, прибрани от инсайдъри.

Класически изход за мемкойн — само че този беше на президента на Съединените щати.

Токенът Official Trump ($TRUMP) беше пуснат на 17 януари 2025 г. и за 48 часа скочи от 1,20 до над 74 долара. $MELANIA последва на следващия ден с пик от 13,73 долара. Оттам насетне — само надолу.

Към 20 февруари $TRUMP е загубил 92% от стойността си, а $MELANIA — 99%, сочат данни на блокчейн аналитичната компания CryptoRank. В момента двата токена се търгуват съответно при 3,66 и 0,12 долара.

Математиката е брутална. За всеки долар, спечелен от вътрешни лица, дребните инвеститори са изгубили 20. Само 45 едри whale портфейла са извлекли общо 1,2 милиарда долара, докато почти два милиона обикновени купувачи са останали дълбоко на минус.

Анализ на Chainalysis, поръчан от New York Times, установи, че само в първите 19 дни след пускането 813 000 портфейла са загубили комбинирано 2 милиарда долара, а свързани с Тръмп структури са прибрали около 100 милиона само от такси за транзакции. Общо от продажба на токени и такси те са "заработили" 600 милиона долара.

Свързаните с президента компании CIC Digital и Fight Fight Fight LLC контролират 80% от общото предлагане от един милиард токена, освобождавани на части до средата на 2028 г. Вътрешните лица все още държат заключени токени на стойност около 2,7 милиарда долара — което означава, че натискът за продажби виси като дамоклев меч върху всяко евентуално възстановяване на цената.

Политическите последици не закъсняха. В Конгреса Сам Ликардо внесе законопроекта MEME Act, забраняващ на федерални служители и техните семейства да издават или рекламират дигитални активи. Максин Уотърс предложи Stop TRUMP in Crypto Act, а Сенатът прие резолюция, осъждаща финансовите обвързаности на президента.

Скандалът усложни и по-широкото крипто законодателство, тъй като демократите посочват семейния бизнес на Тръмп като причина да блокират законите GENIUS и CLARITY за стейбълкойни.