Международните инвеститори са изправени пред нови геополитически рискове след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ . Този ход би могъл да "отключи" огромните петролни резерви на страната и да увеличи рисковите активи в дългосрочен план - но би подтикнал инвеститорите да се насочат към сигурно място, когато търговията се възобнови, пише Reuters.

Пазарната реакция днес беше сравнително "приглушена", като акциите се покачваха, цените на петрола бяха волатилни, а цените на златото се повишиха, тъй като инвеститорите до голяма степен пренебрегнаха влиянието на събитията във Венецуела.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще поемат контрола над страната, която има огромни запаи от петрол, докато Мадуро - когото САЩ многократно обвиняват в управлението на "наркодържава" и манипулиране на избори - беше вчера в център за задържане в Ню Йорк в очакване на обвинения. Вашингтон не е правил такава пряка намеса в Латинска Америка от инвазията в Панама през 1989 г.

"Събитията са напомняне, че геополитическото напрежение продължава да доминира в заглавията на новините и да движи пазарите", каза Марчел Александрович, икономист в Saltmarsh Economics. "Ясно е, че пазарите трябва да се справят със значително по-голям риск, отколкото са свикнали при предишните администрации на САЩ."

Пазарите започнаха първия търговски ден за годината на силна основа, като индексите на Уолстрийт затвориха "на зелено", а курсът на долара се повиши спрямо "кошницата" от основните валути в петък.

Американските и световните акции приключиха 2025 г. близо до рекордно високи нива, отбелязвайки двуцифрени печалби в бурна година, доминирана от тарифни войни, политика на централните банки и тлеещо геополитическо напрежение, посочва Reuters.

Мохамед Ел-Ериан, бивш главен изпълнителен директор на гиганта в облигационните фондове PIMCO, коментира в публикация в "X", че икономическата и финансовата реакция на свалянето на Мадуро засега е неясна.

"Вероятно щяхме да видим незабавно отделяне на цените на петрола (по-ниски поради перспективата за увеличен венецуелски износ, в зависимост от наследяването на ръководството на страната) от цените на златото (по-високи поради потоците към сигурни убежища на фона на засилената несигурност)", ако пазарите бяха отворени, пише той.

Златото поскъпна най-много за последните 46 години, достигайки рекордни върхове миналата година, водено от комбинация от фактори, включително намаляване на основните лихвени проценти в САЩ и геополитически конфликти.

Венецуелският петрол

Само часове след залавянето на венецуелския лидер, Тръмп заяви, че американските петролни компании са готови да похарчат милиарди долари, за да възстановят производството на суров петрол във Венецуела - нещо, което би могло да даде тласък на световния растеж, тъй като по-голямото предлагане понижава цените на енергоносителите.

"От инвестиционна гледна точка, това би могло да "отключи" огромни количества петролни резерви с течение на времето", каза Брайън Якобсен, главен икономически стратег в Annex Wealth Management. По думите му, "пазарите понякога преминават в режим на избягване на риска поради очаквания за конфликт, но след като конфликтът започне, те бързо преминават към режим на приемане на риска".