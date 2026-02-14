Какво е нужно, за да измамиш някои от най-големите фирми в Румъния? Оказва се: фалшив имейл, фирма за "почистване" и банкова сметка.

Румънската медия StartupCafe съобщи за мащабна измама с мними консултантски услуги, предлагащи помощ при кандидатстване за безвъзмездни европейски средства. Компанията Darbog Impecabil, която първоначално е регистрирана в Брашов като "почистваща", а по-късно и като "консултантска", е измамила над 160 души до този момент, показва обвинителният акт.

Собственици на Darbog Impecabil са Бианка Орбан и Даниела Попа. Твърди се, че идеята е на Орбан, поради предишна условна присъда за измама, както и фактът, че част от средствата са засечени в банкова сметка на името на малолетната ѝ дъщеря. Останалите средства са теглени като дивиденти. Попа пък е привличала жертвите, като е получавала 10% комисионна за всеки клиент, когото е довела.

Измамниците са действали с помощта на фалшифицирани имейл адреси на европейски институции, чрез които са изпращали писма с откази на молби или за уж одобрени проекти.

Сред "предлаганите" програми са LIFE 2021-2027, разполагаща с 5,43 млрд. евро, "Хоризонт Европа" с 95,5 млрд. евро и Еразъм+ (26,2 млрд. евро). По-мащабните включват проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Innovation Norway.

Източник: iStock

Засегнатите лица и компании са в различни сектори - туризъм, медицина, производство на електроенергия, транспорт, куриерски услуги и строителство. В списъка присъстват дори образователни институции и кметства.

Сред най-известните потърпевши, са компании на братята Сорин и Даниел Дорофтей - основатели на верига казина в Лас Вегас и бизнес партньори на братята Тейт. През 2024 г. те обявиха че се отказват от хазартния бизнес и ще инвестират в сектора на възобновяемата енергия, припомня медията.

Засегната е и Fan Curier - най-голямата частна куриерска компания в Румъния. Две компании от групата са платили общо повече от 11,7 хиляди евро за консултации за помощ при отпускането на финансиране за логистичен център на стойност 25 милиона евро. Измамниците са спечелили около 3 хиляди евро и от оператора на депа за отпадъци Eco Sud, който е планирал да построи инсталация за биогаз на стойност 2 милиона евро.

Измамата привлече вниманието на широката общественост, заради значителната сума и големите компании и институции, които са потърпевши. На този етап делото продължава, а съпругът на Орбан твърди, че не е подозирал за незаконната дейност, която е извършвала фирмата на съпругата му.