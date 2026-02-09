Едно от най-популярните комуникационни приложения на българския пазар дава заявка да се превърне и в основна платформа за парични преводи. След като дебютира на 8 други европейски пазара, Viber Pay вече е наличен и у нас.

Новата функционалност работи в партньорство с Visa, като потребителите могат да създадат виртуалния си портфейл безплатно вътре във Viber. След процес на идентификация се издава виртуална карта Viber Pay Visa, която може да се използва за онлайн покупки, банкови преводи, плащане на битови сметки или да се добави към Google Wallet и да плащате с телефона си.

Преводите както към други Viber Pay потребители в България, Хърватия, Германия, Гърция, Кипър, Словакия, Литва Словения и Естония, така и към местни банкови сметки, са безплатни. При картови разплащания във валути, различни от евро, се прилага 2% такса за превалутиране. Става възможно да се изпращат или изискват пари директно през чата.

Защитата се осигурява от биометрия или PIN код, като за всяка платежна активност се изпращат известия в реално време.

Партньор на Viber за новата услуга е и основаната в България Paynetics, която е сред водещите доставчици на вградени финансови услуги в Европа.

Стартът на Viber Pay е важна стъпка в опита на Rakuten да създаде superapp като популярните в Азия - с чат, бизнес инструменти, а вече и с плащания. Освен това така се появява мощен конкурент на Revolut, който е с над милион потребители у нас. Viber има около 2 милиона ползватели у нас, така че сега въпросът е колко от тях ще започнат да го използват и за плащания.