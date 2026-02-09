Сериозен ъпгрейд на инфраструктурата си започва създаденият в България глобален доставчик на телекомуникационни услуги "Нетера". Опорната мрежа на компанията у нас - неин ключов актив, ще бъде модернизирана в рамките на проект за 12 милиона евро.

Използваната досега технология позволяваше скорост до 200 гигабита на канал, докато новото оборудване увеличава капацитета до максимум 1,2 терабита. То се доставя от световния лидер в сферата Infinera, който е част от Nokia.

Освен това екипът на "Нетера" ще може да конфигурира изцяло софтуерно новите услуги без физическа намеса и превключване на кабели в междинните точки по трасето.

"Вече имаме подписани договори за услуги, които старата мрежа не можеше да поддържа. Новата инфраструктура е по-стабилна, по-лесна за поддръжка и ни дава възможност да пренасяме огромни обеми от трафик за нашите интернет потребители, за членовете на NetIX и бизнес клиентите ни", посочва оперативният технически директор Павел Марчев, цитиран от пресцентъра на "Нетера".

Първата фаза на проекта обхваща важни трасета като "София - Русе", "София - Пловдив - Стара Загора - Сливен - Капитан Андреево". Очаква се новата мрежа по тези направления да е готова в рамките на до 4 месеца.

"Нетера" работи с 9 от десетте най-големи телекомуникационни компании в света, а сред партньорите ѝ са близо 1000 глобални компании. Предлага свързаност, IPTV, колокация и облачни услуги в 4 центъра за данни, защита от DDoS атаки и т.н. Преди 30 години тя става първият частен интернет доставчик със спътников приемо-предавателен терминал, а днес има портфолио в тази сфера и е официален дистрибутор на Starlink.

Приходите на "Нетера" само през 2023 г. са близо 16 млн. евро.