Една от добре познатите зони за ски и зимен туризъм в Северозападна България на практика не функционира и бъдещето ѝ остава неясно. Ски център "Ком" така и не откри сезона и оборудването му се продава заедно с два парцела. Причината според собственика им е липсата на подкрепа.

"Питате дали ски влекът ще работи. Питате дали пътят е изчистен и има ли сняг за пързаляне. Не питайте нас - питайте Община Берковица. Питайте Енергото защо няма ток още от преди Коледа и защо не е отразено на техния сайт - защото няма ток и на хижите. Питайте ще има ли въобще ски този сезон - но не мен, защото аз не знам", написа още в края на миналата година на страницата на ски зоната в социалните мрежи собственикът на влека Матей Матов.

Така преди дни идва следваща публикация, от която се разбира, че техниката (влек тип "Котва" и други машини към него) и два парцела в регулация за хотелски комплекс между двете хижи се продават. Цената е по договаряне.

Очевидно проблемите между ски центъра и общината не са от скоро, защото парцелите и влекът са пуснати за продажба и през платформата KPD.bg още през лятото на цена 1,5 млн. евро.

"Почти 25 години съм се старал и съм давал какво ли не, само да работи ски влекът, но вече се уморих и разочаровах от "помощта" на общината за развитието на туризма - а да не говоря за съдебните дела, актове от институции и какви ли не още измишльотини - само и само да се пречи", коментира Матов.

За момента коментар от местната власт няма.

Ски центърът е в почивна зона "Ком" - на 16 километра от Берковица. Пистата е с дължина до 1,5 километра, като се спуска от връх Малък Ком. Има две хижи с общо 134 легла, чайна, скиорна и ски училище.

Надеждата е, че ще се намери голям инвеститор, който да развие курорта.