Нов логистичен и търговски център откри в Плевен местната компания "Дикар Консулт". Инвестицията е за 4 млн. лева, а обектът, който е на площ от над 3 дка е най-големият в региона, пише БТА.
"Дикар Консулт" е семейна компания с 32-годишна история. Занимава се с търговия с професионални машини, инструменти и консумативи.
Напредък по проект за 45 милиона лева: Български производител на работно облекло откри голям логистичен център
В него ще се изгради изцяло автоматизиран склад
Екипът ѝ е от над 65 души, като има присъствие и в Габрово, Севлиево и Троян.
Финансовите резултати показват близо 12 млн. лева приходи само за 2023 г., когато и печалбата доближава 600 000 лева.
Новата база е с модерно оборудване и целта е да обслужва клиенти от цялата страна. С изграждането ѝ се отварят и допълнителни работни места.