Нов логистичен и търговски център откри в Плевен местната компания "Дикар Консулт". Инвестицията е за 4 млн. лева, а обектът, който е на площ от над 3 дка е най-големият в региона, пише БТА.

"Дикар Консулт" е семейна компания с 32-годишна история. Занимава се с търговия с професионални машини, инструменти и консумативи.

Екипът ѝ е от над 65 души, като има присъствие и в Габрово, Севлиево и Троян.

Финансовите резултати показват близо 12 млн. лева приходи само за 2023 г., когато и печалбата доближава 600 000 лева.

Новата база е с модерно оборудване и целта е да обслужва клиенти от цялата страна. С изграждането ѝ се отварят и допълнителни работни места.