Пловдивският производител на защитно и работно облекло "Бултекс 99" ЕООД откри нов голям логистичен център в село Радиново - в "Тракия икономическа зона", съобщават от компанията.

Обектът е разположен върху терен от 80 декара, като сега в експлоатация влиза първият етап от проекта - 25 000 квадратни метра площ. Това е неколкократен скок на складовия капацитет на "Бултекс 99", като така тя "отговаря на нарастващите нужди на пазара у нас и в чужбина", става ясно от съобщението.

Вторият етап ще разгърне центъра до 45 000 квадратни метра, като ще се изгражда изцяло автоматизиран склад.

При старта на строителството през 2023 г. в местни медии се появи информацията, че общият размер на инвестицията в проекта е 45 милиона лева.

Вторият етап се очаква да стартира през 2028 г.

"Бултекс 99" има 30-годишна история. Компанията има партньори в Италия, Чехия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други държави, става ясно от сайта ѝ.

През 2023 г. приходите са били над 97 млн. лева, а печалбата - над 6 млн. лева. Към юни тази година служителите са били близо 290.