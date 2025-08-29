Модерен логистичен център започва да изгражда на АМ "Тракия" до Бургас българската верига строителни хипермаркети Masterhaus. Инвестицията се реализира върху 60 дка терен и е на стойност 29,5 млн. лева, става ясно от официално съобщение.

Обектът ще е с разгъната застроена площ от 20 500 квадратни метра. Той ще включва:

Високостелажен склад с капацитет близо 10 000 палето места

Склад за едрогабаритни стоки (8000 кв.м)

Склад за бързооборотни стоки (2000 кв.м)

Шоурум с площ 3000 кв.м

Административна част за управление на базата

Центърът ще е напълно дигитализиран и автоматизиран, като управлението му е поверено на специализирана софтуерна система. Ще бъдат разкрити общо 40 нови работни места.

Предвижда се на следващ етап да се инсталира и соларна инсталация за производство на енергия.

Източник: Masterhaus

Проектът е най-големият за веригата до момента, като той ще обслужва магазините на Masterhaus в Бургас, Несебър, Айтос, Приморско, Казанлък и Сливен (който е в строеж), както и онлайн поръчките.

Изграждането на логистичния център е поверено на бургаски фирми.

Отново от града е и фирмата зад Masterhaus - "Бошнаков" ЕООД. Тя има 35 годишна история и към момента за нея работят над 450 души. През 2023 г. приходите ѝ са били над 104,5 млн. лева, а печалбата - близо 6 милиона.