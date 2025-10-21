В белгийския град Гент отвори врати новият изследователски и развоен център (EDC) на японската компания Daikin. Съоръжението вече функционира на пълни обороти.

Откриването в Tech Lane Ghent Science Park, кампус Ардойен, бе отбелязано със седмица от специални посещения от страна на клиенти, бизнес партньори и медии, част от които бе и money.bg.

Модерният център ще служи като европейски хъб за разработка на системи с директно изпарение (DX) за Европа, Близкия изток и Африка (EMEA), специализирани проучвания в областта на хладилните агенти и иновации в термопомпените технологии.

Параметри

Специално изградената изпитателна база включва 23 високотехнологични тестови камери и модерна офис сграда, разположени върху площ от 30 600 кв. м.

Инвестицията от €140 милиона на практика удвоява капацитета за изпитвания на Daikin в Белгия, като съществуващите тестови камери в Остенде ще продължат да се използват.

Изборът на Гент не е случаен. В близост се намира първата фабрика на японския гигант извън територията на родината, подчерта Вим Де Шахт, вицепрезидент на Daikin Europe.

"Новият център не само укрепва нашия развоен капацитет, но и задълбочава връзката ни с общността и европейските партньори, като ни дава възможност да предложим следващото поколение климатични решения за Европа и извън Европа", коментира Вим Де Шахт, вицепрезидент на Daikin Europe.

Като част от програмата, гостите имаха възможност да разгледат в детайли изследователските и тестови съоръжения на Daikin.

В новото съоръжение японският производител поставя акцент върху разработката на следващо поколение решения за отопление и климатизация за жилищни, търговски и индустриални сгради. Новият център удвоява капацитета за тестове на групата в Европа и засилва позицията й като развоен хъб за DX и хладилни решения, обслужващ пазарите в Европа, Близкия изток и Африка.

Глобалните развойни дейности за бъдещи термопомпи въздух-вода също се концентрират в EDC.

Друг ключов мотив за избора на локация е и близостта до академичната общност, специалисти и европейски институции в Брюксел, коментират от компанията. Това позволява на Daikin да реагира бързо на нуждите на пазара в Европа, като същевременно затвърждава ангажимента си към климатично неутрален континент.