LAMDA Development и италианската ION Group подписаха най-голямото до момента споразумение в рамките на проекта "Елиникон". Сделката е на стойност €450 милиона за Lamda, като общата инвестиция, свързана с проекта, се очаква да надхвърли €1,5 милиарда до неговото завършване през 2030 г.

Какво предвижда мегапроектът

ION Group ще разработи Международен изследователски и иновационен център в две отделни зони на "Елиникон", с обща максимално разрешена площ за застрояване от около 250 хил. кв. м. Проектът включва:

минимум 50 хил. кв. м офис площи и амфитеатър с 1000 места за международни събития;

жилищни комплекси до 200 хил. кв. м, за настаняване на специалистите на компанията;

инфраструктура, която ще приюти около 2000 професионалисти от 44 държави.

Освен паричната стойност от €450 милиона, ION ще придобие и 2% от акционерния капитал на LAMDA, което се тълкува като вот на доверие в проекта и в ръководството на компанията.

Източник: LAMDA Development

Огромно признание за Атинската ривиера

Сделката е ключова за генералния план на "Елиникон", тъй като поставя основите на Бизнес центъра Hellinikon - зона, предвидена за технологични и корпоративни инвестиции.

В официалното съобщение се подчертава, че новият център ще позиционира Атина като европейски хъб за изкуствен интелект и дигитална трансформация. Проектът, също така, ще ускори развитието на цялата Атинска ривиера, превръщайки я в атрактивна зона за инвестиции, бизнес, живот и търговия.

"Това емблематично споразумение затвърждава имиджа на "Елиникон" като дестинация от световна класа и водещ инвестиционен център, привличащ международни партньорства и водещи инвеститори," заяви Одисеас Атанасиу, главен изпълнителен директор на LAMDA Development.

Източник: LAMDA Development

Визията на милиардера Андреа Пинятаро

"Размерът, инфраструктурата и визията на "Елиникон" са в съответствие с нашата собствена визия: да съчетаем технологии, култура и начин на живот в пионерски модел за бъдещето на труда и образованието", коментира основателят и главен изпълнителен директор на ION Group Андреа Пинятаро

По думите му центърът ще функционира едновременно като място за работа и образование, запазвайки характеристиките на квартала и превръщайки Атина в "европейски фар на технологиите и творчеството".

Основаната през 1999 година ION Group е сред водещите глобални доставчици на софтуер, данни и услуги за финансови институции, централни банки, правителства и корпорации. Компанията отчита годишни приходи над $1 милиард и редовно фигурира в международни класации за водещите имена в бизнеса, включително в RegTech 100.

Проектът "Елиникон", за който money.bg вече писа, се реализира на територията на бившето летище на Атина и обхваща около 6,2 млн. кв. м. Той цели създаването на модерен "град в града", комбиниращ бизнес, жилищни и културни площи с паркове и крайбрежна инфраструктура.

Очаква се мегапроектът да бъде окончателно завършен до 2030 година.