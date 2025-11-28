В днешния петък щатският долар се насочва към най-лошото си седмично представяне от края на месец юли, тъй като търговците увеличиха залозите си за по-нататъшно облекчаване на паричната политика от страна на Федералния резерв следващия месец. Същевременно ликвидността беше намалена от Деня на благодарността в САЩ, съобщава CNBC.

Индексът на долара, който измерва силата на зелената валута спрямо кошница от шест основни валути, последно се търгуваше с 0,1% нагоре до 99,624, възстановявайки се след като пет дни спад го тласнаха до най-лошата едноседмична загуба от 21 юли.

Източник: iStock

Фючърсите върху фондовете на Федералния резерв на САЩ оценяват вероятност от 87% за намаление с 25 базисни пункта на следващото заседание на Федералния резерв, което ще се проведе на 10 декември, показа инструментът FedWatch на CME Group. Доходността по 10-годишните държавни облигации последно се повиши с 0,8 базисни пункта до 4,0037%, възстановявайки се след пет дни спад, през които прагът от 4% беше преминат за кратко два пъти.

В Азия японската йена се колебаеше между печалба и загуба след период на спад. Последно се търгуваше с 0,1% по-слабо на 156,385 йени, тъй като данните за пазара на труда и инфлацията потвърдиха аргументите за облекчаване на паричната политика във втората по големина икономика в Азия, на фона на продължаваща слабост на валутата, която доведе до перспектива за намеса от страна на Министерството на финансите.

Валутата за кратко се повиши след новината, че потребителските цени в Токио са се повишили с 2,8% през ноември, малко по-бързо от очакванията на икономистите и надхвърляйки целта от 2% на Банката на Япония.

"Тъй като пазарът на труда все още е стегнат, а инфлацията, без пресните храни и енергията, се очаква да остане над 3% засега, Банката на Япония ще възобнови цикъла си на затягане през следващите няколко месеца", пишат анализатори от Capital Economics в изследователски доклад.

"Резултатът е, че аргументите за по-строга парична политика остават непроменени."

Йената е на път да се понижи за трети месец, тъй като премиерът Санае Такаичи представя пакет от стимули на стойност 21,3 трилиона йени (135,40 милиарда долара), докато Банката на Япония се въздържа от повишаване на лихвените проценти, въпреки че инфлацията е над целевата стойност.

Източник: iStock

Еврото се задържа на ниво от 1,1600 долара, което е почти без промяна в Азия досега, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че украинската и американската делегации ще се срещнат тази седмица, за да изработят формула, обсъдена на преговори в Женева, за прекратяване на войната с Русия и осигуряване на гаранции за сигурност за Киев.

Паундът поевтиня с 0,1% до 1,323 долара досега през деня, насочвайки се към най-доброто си седмично представяне от началото на август, след като британският финансов министър Рейчъл Рийвс разкри планове за повишаване на данъците с 26 милиарда паунда в сряда. Рийвс се противопостави в четвъртък на критиките към плановете за разходи, които ще финансират допълнителни разходи за социални помощи, като повишат данъчната тежест на страната до най-високото си ниво след Втората световна война.

Юанът се търгуваше на ниво от 7.074 юана за щатски долар, като остана стабилен в началото на азиатската търговия и е на път да постигне най-доброто си месечно представяне от август.