Зимбабве планира да изтегли щатския долар от обращение до 2030 г. и да премине към единна валутна система, съобщава Bloomberg. Това ще бъде шестият опит на страната да стабилизира паричната си система след години на хиперинфлация и валутна нестабилност.

В центъра на реформата стои въведената през април 2024 година валута ZiG (Zimbabwe Gold), която е обезпечена със злато и чуждестранни резерви. Според Централната банка на Зимбабве към юни 2025 г. подкрепата възлиза на $701 милиона.

Въпреки това, по данни на Sunday Mail, резервите стигат едва за 1 месец внос, което е далеч под заложената цел от 3 до 6 месеца.

Какъв е планът

На този фон, правителството планира модел, при който физическите лица и бизнесът ще могат да държат сметки в чужда валута, но за вътрешни транзакции ще бъдат задължени да конвертират средствата си в ZiG.

В същото време данъчните плащания вече изискват 50% в новата валута - мярка, която е увеличила дела на ZiG във формалната икономика от 26% през април 2024 г. до 43% през май 2025 г. Голямото предизвикателство обаче остава неформалният сектор, който представлява около 80% от икономиката и продължава да разчита на долара.

Златното обезпечение е ключовата характеристика на ZiG и основният аргумент в нейна полза. Въпреки това обаче валутата вече показва признаци на нестабилност. Официалният курс през юни 2025-а е 26,95 ZiG за долар, докато паралелният пазар търгува над 45 ZiG.

От какво зависи успехът

Анализатори подчертават, че съдбата на ZiG зависи от 3 фактора: адекватността на резервите, последователността на политиката и доверието на обществото. Със сигурност обаче разширяването на златните и валутни активи над сегашните $700 милиона е критично условие за стабилност.

Намаляването на дълга и въвеждането на структурни реформи също ще бъдат решаващи. Приемането на валутата извън формалната икономика ще определи дали ZiG ще се наложи като основно платежно средство, или ще остане само проект.

Международният валутен фонд вече предупреди, че устойчивостта на дълга и политическата предвидимост остават отворени въпроси, въпреки предпазливото одобрение на реформата.

Опитът на Зимбабве да наложи ZiG изглежда като хазарт с твърде висок залог, смятат експерти. Ако реформата успее, страната може да се превърне в пример за развиващите се икономики.

Ако се провали обаче, ZiG рискува да се нареди сред поредицата неуспешни експерименти в бурната финансова история на Зимбабве. А за страната да остане надеждата в потенциален седми опит.