Автомобилната компания Skoda представи дизайна на един футуристичен на визия седан, който хем е като изваден от научнофантастичен филм, хем е електромобил, хем напомня на класически коли на марката от миналото. Третият най-продаван автомобилен производител в Европа определено е в най-силната си форма за последните 100 години, като не забравя и моделите, създадени в комунистическа Чехословакия преди началото на новата ера под шапката на VW, пише специализираното издание Motor 1.

В рамките на серията Icons Get a Makeover Skoda продължава да преражда исторически модели като футуристични електрически автомобили. Най-новата интерпретация отдава почит на първия модел на марката, преминал прага от един милион продажби - задноразположеният, заднозадвижващ 100/110, произвеждан между 1969 и 1977 година.

Източник: Skoda

Електрическият седан следва дизайнерския език Modern Solid. Външният дизайнер на Skoda Мартин Пацлт, специалист по светлинни елементи, избягва прекомерната ретро-естетика и използва свободно въображението си. Един от най-необичайните акценти е липсата на задно стъкло - вместо него има извита каросерийна панелна повърхност с централна перка, която играе ролята на въздухозаборник и носи третия стоп.

Въпреки революционния си вид, моделът носи и фини препратки към класическата Skoda 100. Независимо че вече няма двигател отзад, дизайнерът е добавил дискретни отвори за охлаждане на задните калници. LED светлинните ленти отпред и отзад напомнят за хромираните елементи и вентилационните решетки на оригинала. Дори капачката "за гориво" на предния калник е запазена, но вече прикрива зарядния порт.

Първоначалната Skoda 100 беше дълга 4155 мм и беше компактен автомобил за времето си. Неговият наследник обаче стъпва върху платформата на актуалния Superb и израства в по-голям модел, с по-къси надвеси, оптимизирани за чисто електрическа архитектура. Това позволява и нетипично двойно багажно решение с отделение в задната част, разположено над задвижващите компоненти.