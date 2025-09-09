Skoda разкри нова концептуална версия на бъдещия си електрически мини SUV Epiq на автосалона в Мюнхен. Возилото, което е вече с почти финален дизайн, е чешката интерпретация на малките електрически автомобили от групата Volkswagen наред с "братовчедите" по платформа VW T-Cross и Cupra Raval.

С дължина от 4,1 метра, Epiq ще бъде най-малкият електрически SUV на Skoda, позициониран под 4,4-метровия Elroq. Това го прави електрически еквивалент на бензиновия бестселър Kamiq. Въпреки компактните размери, автомобилът удобно настанява петима души и предлага 475 литра багажник.

Моделът се базира на архитектурата MEB Entry, споделена с другите малки електрически автомобили от групата VW като ID.Polo. Стандартно Epiq ще разполага с 208 к.с. мотор на предната ос, като е възможна и гореща vRS версия с 223 к.с., синхронизирана с ID.Polo GTI.

Автономията достига до 425 километра според официалните данни на Skoda.

Източник: Skoda

Epiq е първият модел на Skoda, който изцяло възприема новия дизайнерски език Modern Solid на марката. Външно той носи новото Tech Deck лице на компанията, Т-образни светлинни сигнатури и масивни брони. Характерна е новата матова боя в цвят Cashmere, контрастираща с черната долна част на купето. Така наречената "торнадо линия" визуално отделя каросерията от стъкленото купе.

Интериорът запазва фокуса върху практичността - традиционна за Skoda характеристика. Предлагат се множество умни решения като куки за чанти, скрити отделения и удобни възможности за съхранение. Макар основният контрол да се осъществява чрез сензорен екран, запазени са физически бутони и скролери за по-интуитивно управление.

Особено важно е обещанието на Skoda, че цената на Epiq ще съответства на тази на бензиновия му събрат Kamiq. Това позиционира електрическия модел като най-достъпното електрическо возило в разширяващото се портфолио на марката.

Източник: Skoda

Окончателната производствена версия ще бъде разкрита в средата на 2026 година, когато ще започне и производството в завода на Volkswagen в Навара, Испания.

Тогава и ще разберем дали добре познатият бранд, цената и характеристиките ще са достатъчно основание купувачите да предпочетат Epiq пред европейски конкуренти като Renault 4 и истинската лавина от возила Made in China.