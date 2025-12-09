В частния сектор 13-тата заплата постепенно остава в миналото. Вече са единици са работодателите, които спазват традицията за Коледна придобивка в размер на цяла работна заплата. Това показват наблюденията на компанията от областта на HR решенията Adecco България, сред над 300 български и международни компании от секторите ИТ, аутсорсинг, телекомуникации, финанси, търговия и производство,

Според данните, бизнесът е значително по-внимателен при планирането на допълнителни разходи в края на годината, съобщиха от компанията. Въпреки това, работодателите продължават да търсят начини да дадат допълнителна материална придобивка, макар и често в по-нисък размер в сравнение с предходни години.

Размерът на Коледните бонуси и подаръци варира в широк диапазон в различните сектори от икономиката.

В производствените компании най-често се наблюдава изплащане на 100-250 лева към заплатите или предоставяне на ваучери за храна. Част от работодателите организират и фирмени коледни тържества, а други подаряват собствени продукти, като жест към служителите. Изключение са малък брой работодатели, които дават бонуси над 500 лева.

Секторите на технологиите и потребителските стоки традиционно предлагат по-високи коледни бонуси, като средната стойност достига до половин месечна заплата. Това продължава да ги отличава като едни от най-конкурентните работодатели в края на годината.

Все по-популярна сред компаниите става практиката да се предоставят подаръчни карти със заредена сума, която служителите могат да използват според личните си нужди. Тези gift карти често са диференцирани по нива в компанията, което позволява по-гъвкава и справедлива вътрешна политика.

Наред с финансовите бонуси, много компании организират коледни събития в офиса, раздаване на персонални подаръци, както и благотворителни инициативи. Тези практики показват стремеж към сплотяване на екипите.

"Въпреки икономическите предизвикателства, компаниите в България ясно показват желание да подкрепят служителите си през празничния сезон. Макар традиционната 13-та заплата да се среща все по-рядко, наблюдаваме допълнителни бонуси, нови форми на преживявания и силен акцент върху екипността и социалната отговорност.", коментира въпроса Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.