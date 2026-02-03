Българската минимална работна заплата към януари 2026 г. (620 евро) в номинално изражение не само е най-ниската в рамките на Европейския съюз, но и бива изпреварена от цели три европейски държави извън него - Турция ($654), Черна гора (€670) и Сърбия (€744). В същото време обаче покупателната способност на МРЗ у нас е по-голяма, отколкото в страни като Чехия, Латвия и Естония.

Това се вижда от данни на Евростат, цитирани от Euronews.

Евростат използват т.нар стандарт на покупателна способност, чрез който може по-точно да се сравни къде колко струва определена кошница от стоки - в различните страни разходите за живот варират силно.

Така покупателната способност на българската МРЗ за първи път в историята отговаря на над 1000 евро паритет на покупателна способност (€1039), което я поставя пред Чехия (€1009 ППС при номинални €924), Латвия (€954 ППС при номинални €780) и Естония (€886 и в номинално изражение, и като покупателна способност).

Доста близо до нас са Словакия и Унгария - нещо немислимо преди няколко години, но не чак толкова изненадващо днес с оглед политическата ситуация в двете страни.

В Украйна МРЗ е едва 173 евро, в Молдова - 319, а в Албания - 517. Като цяло, в 15 от 29-те изследвани държави минималната заплата е под 1000 евро. Сред тях са всички кандидатки за членство в ЕС.

Като сума най-високи минимални заплати се плащат в:

Люксембург (2704 евро);

Ирландия (2391 евро);

Германия (2343 евро);

Нидерландия (2295 евро).

Ако обаче гледаме покупателна способност, Германия изпреварва всички, а Ирландия пада чак на пета позиция. Това отразява високите разходи за живот в страната.

Общо 12,8 млн. работещи в изследваните 22 членки на ЕС получават минимална заплата или по-малко възнаграждение, като за една трета от тях не е имало повишение между юли миналата година и януари. Това са живеещите в Белгия, Естония, Гърция, Испания, Люксембург и Словения. В Румъния заради отслабването на националната валута спрямо еврото замразяването реално е намаление.

В същото време България, Унгария, Литва и Словакия са с най-големи скокове - по над 11 на сто. У нас фактор за това е автоматичният механизъм за вдигане на минималната заплата според движението на средната - политика, която е силно критикувана от бизнеса.