Христо Гебрев - син на оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев, възнамерява да придобие самостоятелен контрол върху дружеството "КПЗ-99" АД, става ясно от документи, внесени в Комисията за защита на конкуренцията.

Това всъщност е Ковашко-пресовия завод в дряновското село Царева ливада. Той е създаден през 80-те години и произвежда прецизни горещи щамповки от стомана и цветни метали. Разполага с модерно и силно автоматизирано оборудване.

Заводът произвежда корпуси за мини и снаряди, като параметрите са "по документация на клиента", става ясно от сайта на КПЗ.

Цивилната продукция включва изковки на зъбни колела, оси, пиньони и нестандартни болтове, плътни детайли, ходови колела, лагерни тела и чаши, както и дебелостенни тръби.

Във входираната в КЗК документация се посочва, че дейностите включват още "производство и продажба на електрически разклонители и удължители; отдаване под наем на недвижими имоти; производство и продажба на инструментална екипировка, пластмасови и метални детайли и възли за продукти, свързани с отбраната; преработка на отпадъчен тротил за вторична употреба в минната и в отбранителната промишленост".

Водещи акционери в завода са Симона Денчева и Митко Мандичев със съответно 40,3% и 45,8% дял. Служителите към ноември 2025 г. са 74.

От 2022 г. насам приходите и печалбата стремително растат, като за 2024 г. оборотът е 9,457 млн. лева, а печалбата е 3,23 млн. лева.

"Съгласно уведомлението не се очаква операцията да окаже въздействие върху пазари, които се припокриват хоризонтално, вертикално свързани са или са съседни", пишат от КЗК, като те събират становища от заинтересовани лица и си запазват правото да се произнесат по сделката след цялостната ѝ оценка.