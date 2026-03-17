В продължение на повече от десетилетие фразата "Европа е евтина" не се нуждаеше от обяснение. Тя беше почти автоматичен пазарен рефлекс. Икономическият растеж беше по-слаб, рентабилността по-ниска, банките крехки, капиталовите пазари фрагментирани, а инвеститорите изискваха постоянен дискаунт.

Днес този рефлекс вече не съответства на числата.

В две от най-важните основи на европейската икономика - банковия сектор и индустриалната инфраструктура - оценките се пренастроиха съществено. Пазарът вече не оценява европейските активи като структурно проблемни. Той започва да ги оценява като компании с устойчиви парични потоци и стратегическо значение.

Дискаунтът се сви. В някои части на пазара той почти изчезна.

А в няколко случая Европа дори се търгува с премия.

Това не означава, че Европа е скъпа. Означава, че старата стратегия - да се купува Европа просто защото е евтина - вече не работи. На нейно място остава по-селективна оценка, базирана на качество, ограничено предлагане и силни баланси.

Историята започва с банките.

Банки: от проблемни активи към машини за кеш

Европейските банки бяха епицентърът на недоверието почти петнадесет години. След дълговата криза те бяха възприемани като институции с ниска възвръщаемост, тежка регулация и структурни проблеми с растежа. Съотношения цена/счетоводна стойност под 0.7 бяха обичайни. Дивидентите бяха непредвидими.

Днес картината изглежда коренно различно.

По-високите лихви, дисциплината в разходите и по-ниските кредитни загуби трансформираха рентабилността. Възвръщаемостта на капитала при големите европейски банки вече надхвърля средно 14%. Капиталовите буфери са на исторически високи нива. А възвращаемостта към акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции е значителна.

Пазарът вече отчита тази промяна.

Европейските банки се търгуват средно около 0.95 пъти счетоводната стойност, спрямо 1.45 пъти в САЩ. Това все още е дискаунт, но не е криза. По-важното е, че разликата в рентабилността значително се сви. Европейските банки вече генерират възвръщаемост, която оправдава оценки около счетоводната им стойност.

UniCredit е символът на тази трансформация. С ROE около 18.2% и CET1 над 16%, банката се търгува около 1.15 пъти счетоводната стойност. Това не е оценка за проблемна институция. Това е признание.

Основният магнит остава дивидентната доходност. Европейските банки предлагат между 6% и 8.5%, спрямо около 2%-3% в САЩ.

Но този доход не е без риск. Той е функция на рекордните нетни лихвени маржове.

Именно тук се намира основният риск.

Ако Европейската централна банка започне по-агресивно да намалява лихвите, нетният лихвен доход ще се свие. Печалбите ще се нормализират. Дивидентните коефициенти ще станат по-крехки.

Европейските банки вече не са евтини, защото са проблемни. Те са оценени на база печалби, които може би вече са близо до цикличния връх.

Пазарът премина от съмнение в оцеляването към дебат за устойчивостта.

Това е напълно различна фаза.

Индустрията: стратегическата премия на Европа

Ако банките отразяват цикъла на печалбите, индустрията отразява структурната трансформация.

Европейските индустриални лидери вече не се възприемат като циклични изоставащи компании. Те се намират в центъра на три мощни тенденции: енергийният преход, инфраструктурата за изкуствен интелект и нарастващите разходи за отбрана.

И инвеститорите започват да плащат за това.

Компании като Schneider Electric, Safran и Rheinmetall вече се търгуват при мултипликатори, които преди десетилетие бяха запазени за технологичните гиганти на Силициевата долина.

Schneider Electric се търгува около 26 пъти бъдещата печалба, Safran около 24 пъти, а Rheinmetall над 30 пъти.

Това вече не са оценки за циклични индустриални компании. Това са оценки за структурен растеж.

Причината е проста: инфраструктурата се превърна в стратегически ресурс.

Изкуственият интелект може да се разработва в Силициевата долина, но той се захранва от електрически мрежи, трансформатори, охлаждащи системи и индустриална автоматизация. Центровете за данни не функционират без стабилни енергийни мрежи.

В тези области европейските компании заемат доминиращи позиции.

Същото важи и за отбранителния сектор. Разходите за отбрана в Европейския съюз достигнаха приблизително €310 милиарда, а много държави вече изпълняват или надвишават целта на НАТО от 2% от БВП.

Поръчките за компании като Rheinmetall растат с десетки проценти, а книгите с поръчки се разпростират години напред. Пазарът вече не оценява надежда. Той оценява производствен капацитет.

Ограниченото предлагане се превърна в инвестиционен аргумент.

Структурното преоценяване

Историческият дискаунт на Европа се базираше на три аргумента: по-нисък растеж, по-ниска рентабилност и по-висок политически риск.

Растежът в Европа остава по-слаб от този в САЩ. Но рентабилността в някои ключови сектори вече се доближава до американските нива. Балансите са по-силни, капиталовата дисциплина е по-добра, а индустриалните компании показват стабилни маржове.

С подобряването на фундаментите дискаунтът постепенно се сви.

Остава основно макроикономическият фактор. САЩ все още разполагат с по-дълбоки капиталови пазари, по-голяма технологична екосистема и по-гъвкава фискална политика.

Но на секторно ниво универсалният дискаунт вече не съществува.

Банка с 16% възвръщаемост на капитала, търгуваща се около 1.1 пъти счетоводната стойност, трудно може да бъде наречена евтина. Същото важи и за индустриална компания с двуцифрен растеж на поръчките и оценка от 25 пъти печалбата.

Това вече са оценки за компании в режим на растеж, а не на възстановяване.

Какво се променя?

Когато един пазар премине от дискаунт към нормализация, психологията на инвеститорите също се променя.

Въпросът вече не е "Защо Европа е толкова евтина?"

Въпросът е "Колко устойчиви са тези печалби?"

При банките вниманието се насочва към лихвените маржове и политиката на централните банки. При индустрията - към темпа на новите поръчки. При отбранителния сектор - към устойчивостта на държавните разходи.

Европа не изглежда като пазар в балон. В много случаи оценките остават под американските.

Но структурният дискаунт, който дълго компенсираше инвеститорите за икономическата несигурност, вече значително се сви.

Преди тезата беше проста: Европа е евтина, защото икономиката ѝ е крехка.

Днес реалността е по-сложна. Част от европейските компании вече се търгуват при оценки, които отразяват сила, стратегическо значение и стабилни парични потоци.

Те вече не се оценяват като компании в процес на възстановяване.

Те се оценяват като компании, от които се очаква представяне.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.