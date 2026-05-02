Войната между САЩ и Иран разтърси множество активи, но с едно забележително изключение — Биткойн. Цената на водещата криптовалута се оказа изненадващо устойчива през последните седмици и значително по-малко волатилна от активи като американските акции.
Някои анализатори смятат, че Биткойн постепенно се "имунизира" срещу геополитическите сътресения. Реалността, обаче, е по-нюансирана, пише FX Street в свой анализ.
Корекцията дойде по-рано
Важен контекст: Биткойн беше паднал с над 50% от историческия си максимум още преди войната да започне на 28 февруари. С други думи, пазарът вече беше преминал през значителен делевъридж. Устойчивостта на цената след това може да отразява не толкова "имунитет" към геополитиката, колкото по-здрава основа след сериозна корекция.
BlackRock вече не е най-големият притежател на Биткойн - кой го изпревари?
Компанията вече има преднина от над 12 000 BTC
Исторически погледнато, Биткойн не е бил застрахован от геополитически шокове. При иранските удари срещу Израел през април 2024 г. цената му потъна, а в периоди на екстремен страх на пазарите криптовалутата корелира с акциите. Този път обаче картината е различна — въпреки мащабен военен конфликт в Близкия изток, Биткойн достигна двумесечен връх над 78 000 долара миналата седмица и задържа нивата.
Институционалният капитал не се оттегли
Ключов фактор за стабилността са институционалните инвеститори. От март насам в спот борсово търгуваните фондове (ETF) са постъпили над 3 млрд. долара нетни входящи потоци — след скромен отлив от 206 млн. долара през февруари. Данните показват, че въпреки войната инвеститорите поддържат дългосрочна позиция в Биткойн.
На корпоративно ниво компанията Strategy продължава агресивното натрупване въпреки нереализираните загуби от 14,46 млрд. долара по Биткойн позициите си за първото тримесечие. С последните покупки нейните общи активи надхвърлят тези на институционалния гигант BlackRock — над 815 000 биткойна.
Иран може да поиска преминаващите през Ормузкия проток кораби да плащат такси в...Биткойн
Така пътните такси "не могат да бъдат проследени или конфискувани поради санкции“
Ликвидността движи пазара
Биткойн остава силно ликвидно зависим актив. Глобалното парично предлагане M2 расте последните шест месеца, а исторически Биткойн показва забавена положителна корелация с тази тенденция — излишният капитал търси рискови активи при парична експанзия.
Допълнителен импулс дава и американското Министерство на финансите, което тази седмица се очаква да изкупи обратно 15 млрд. долара собствен дълг — равно на най-голямото подобно изкупуване в историята. Тази среда на разширяваща се ликвидност помага на Биткойн да абсорбира военната несигурност по-ефективно, отколкото в по-малко ликвидни предишни цикли.
Нарастващото присъствие на големите банки в криптопространството укрепва позицията на Биткойн. В началото на април Morgan Stanley пусна на Нюйоркската фондова борса Bitcoin Trust (MSBT) — първия спот Биткойн ETF, стартиран от голяма американска банка. Goldman Sachs също се включи в надпреварата. Тези стъпки подкрепят тезата, че Биткойн постепенно се превръща от спекулативен инструмент в утвърден клас актив.
Според FX Street Биткойн не е станал внезапно убежище в геополитически бури. Настоящата му устойчивост е по-скоро резултат от стечение на обстоятелства: капитал, ликвидност и нарастващо приложение, наслоени върху вече изчистен от излишествата пазар.
*Материалът е с аналитичен характер и не представлява инвестиционен съвет.