Войната между САЩ и Иран разтърси множество активи, но с едно забележително изключение — Биткойн. Цената на водещата криптовалута се оказа изненадващо устойчива през последните седмици и значително по-малко волатилна от активи като американските акции.

Някои анализатори смятат, че Биткойн постепенно се "имунизира" срещу геополитическите сътресения. Реалността, обаче, е по-нюансирана, пише FX Street в свой анализ.

Корекцията дойде по-рано

Важен контекст: Биткойн беше паднал с над 50% от историческия си максимум още преди войната да започне на 28 февруари. С други думи, пазарът вече беше преминал през значителен делевъридж. Устойчивостта на цената след това може да отразява не толкова "имунитет" към геополитиката, колкото по-здрава основа след сериозна корекция.

Исторически погледнато, Биткойн не е бил застрахован от геополитически шокове. При иранските удари срещу Израел през април 2024 г. цената му потъна, а в периоди на екстремен страх на пазарите криптовалутата корелира с акциите. Този път обаче картината е различна — въпреки мащабен военен конфликт в Близкия изток, Биткойн достигна двумесечен връх над 78 000 долара миналата седмица и задържа нивата.

Институционалният капитал не се оттегли

Ключов фактор за стабилността са институционалните инвеститори. От март насам в спот борсово търгуваните фондове (ETF) са постъпили над 3 млрд. долара нетни входящи потоци — след скромен отлив от 206 млн. долара през февруари. Данните показват, че въпреки войната инвеститорите поддържат дългосрочна позиция в Биткойн.

На корпоративно ниво компанията Strategy продължава агресивното натрупване въпреки нереализираните загуби от 14,46 млрд. долара по Биткойн позициите си за първото тримесечие. С последните покупки нейните общи активи надхвърлят тези на институционалния гигант BlackRock — над 815 000 биткойна.

Ликвидността движи пазара

Биткойн остава силно ликвидно зависим актив. Глобалното парично предлагане M2 расте последните шест месеца, а исторически Биткойн показва забавена положителна корелация с тази тенденция — излишният капитал търси рискови активи при парична експанзия.

Допълнителен импулс дава и американското Министерство на финансите, което тази седмица се очаква да изкупи обратно 15 млрд. долара собствен дълг — равно на най-голямото подобно изкупуване в историята. Тази среда на разширяваща се ликвидност помага на Биткойн да абсорбира военната несигурност по-ефективно, отколкото в по-малко ликвидни предишни цикли.

Нарастващото присъствие на големите банки в криптопространството укрепва позицията на Биткойн. В началото на април Morgan Stanley пусна на Нюйоркската фондова борса Bitcoin Trust (MSBT) — първия спот Биткойн ETF, стартиран от голяма американска банка. Goldman Sachs също се включи в надпреварата. Тези стъпки подкрепят тезата, че Биткойн постепенно се превръща от спекулативен инструмент в утвърден клас актив.

Според FX Street Биткойн не е станал внезапно убежище в геополитически бури. Настоящата му устойчивост е по-скоро резултат от стечение на обстоятелства: капитал, ликвидност и нарастващо приложение, наслоени върху вече изчистен от излишествата пазар.

*Материалът е с аналитичен характер и не представлява инвестиционен съвет.