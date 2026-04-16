Китайската икономика се разшири повече от очакваното през първите три месеца на годината, като официалните данни днес показват устойчивост в условията на криза в Близкия изток, която заплашва да засегне глобалния растеж, пише Reuters. Цифрите идват въпреки скока на световните цени на енергията, причинен от войната между САЩ и Израел срещу Иран, която затрудни корабоплаването през ключовия Ормузки проток, през който преминава една пета от световния петрол и природен газ.

Анализатори казват, че диверсифицираните енергийни доставки на Китай го предпазват от непосредствени сътресения, въпреки че потенциален глобален спад, причинен от войната, може да отслаби търсенето на износа му, който подкрепя икономиката на страната. Брутният вътрешен продукт на втората по големина икономика в света се е увеличил с 5% на годишна база през трите месеца от януари до март, според Националното статистическо бюро (NBS).

Показателят е малко по-висок от прогнозата на AFP от 4,8%, базирана на проучване сред икономисти. През първото тримесечие икономиката на Китай "постигна силен старт на годината, демонстрирайки допълнително своята устойчивост и жизненост", се казва в изявление на NBS, с което се обявяват данните.

Информацията идва дни, след като Международният валутен фонд намали прогнозата си за глобален растеж за 2026 г., предупреждавайки, че световната икономика може да бъде "отклонена от курса" от войната в Близкия изток. Фондът също така намали прогнозата си за Китай до 4,4% растеж, от предишна оценка от 4,5%.

"Световната икономика е изправена пред следващото изпитание за устойчивост, тъй като признаци на неравномерност се крият под повърхността", се казва в изявлението, отбелязвайки, че "вътрешната активност на Китай, особено в жилищния сектор, изостава от износа".

Пекин си е поставил цел за 2026 г. от 4,5-5% растеж - най-ниският от десетилетия. Дългогодишна криза в сектора на недвижимите имоти и постоянният спад на вътрешните разходи оставиха лидерите зависими от износа, за да постигнат целите за растеж.

Търговските пречки

Изходящите доставки отбелязаха бум, пример за което е огромният търговски излишък на страната от 1,2 трилиона долара миналата година.

Актуалните данни от тази седмица показаха, че растежът на износа се е забавил рязко през март, което показва, че войната в Близкия изток вече се отразява над икономиката. Днешните данни на NBS също така показват, че продажбите на дребно са нараснали с 1,7% на годишна база през март, което е доста под прогнозата на Bloomberg от 2,4%.

Промишленото производство се е увеличило с 5,7%, съобщи NBS, надминавайки прогнозата на Bloomberg от 5,3%, но значително под 6,3%, наблюдавани през януари и февруари взети заедно. Ускорението на растежа през първото тримесечие е подхранено от износа, пише Зичун Хуанг от Capital Economics.

"Смятаме, че растежът ще се забави малко през останалата част от годината. Въпреки че китайската икономика се държи добре, тя става все по-зависима от външното търсене. Войната с Иран "вероятно ще допринесе за тази тенденция."

Голям международен търговски панаир започна тази седмица в Гуанджоу - метрополис в южния производствен център на Китай, където участниците коментираха пред AFP, че войната се отразява на бизнеса им. Китайски износители и купувачи от Близкия изток в деня на откриването на Кантонския панаир вчера заявиха пред AFP, че войната в Иран е довела до спад в поръчките и е довела до повишаване на цените.

Уанг Джун, заместник-началник на митническата администрация на Китай, тази седмица призна за "много несигурности и нестабилност във външната среда".

"Въздействието на международните геополитически конфликти върху глобалните индустриални и вериги за доставки все още се развива по сложен начин", коментира той.