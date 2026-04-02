Водещи германски икономически институти намалиха повече от наполовина прогнозите си за растежа на страната в сряда, предупреждавайки, че енергийният шок, причинен от войната в Близкия изток, ще засегне силно водещата икономика на Европа, съобщава EPA. Група водещи институти намалиха съвместната си прогноза за растеж за 2026 г. до 0,6%, което е по-малко от прогнозата от септември за 1,3%, пишат германските медии.

Според новата прогноза инфлацията ще нарасне до 2,8%, спрямо 2,0%, "което ще натежи върху покупателната способност на домакинствата".

"Шокът от цените на енергията, предизвикан от войната в Иран, удря силно възстановяването", казва икономистът Тимо Волмерсхаузер от института Ifo, добавяйки, че увеличените държавни разходи въпреки това "предотвратяват по-силен спад".

Цените на петрола и природния газ се покачиха рязко от края на февруари, когато САЩ и Израел нападнаха Иран, убиха върховния му лидер и тласнаха Близкия изток във война. Оттогава Иран затвори Ормузкия проток за кораби на държави, които смята за съюзници на САЩ и Израел, като по този начин ефективно блокира морски път, по който обикновено се транспортира около една пета от световната търговия с петрол и газ.

По-високата инфлация в Германия би засегнала потребителските разходи, заявиха институтите, натоварвайки и без това слабата икономика, която едва е нараснала след рязкото увеличение на търсенето след пандемията от COVID-19 през 2022 г.

"Нулев растеж"

Германската икономика, бореща се с ожесточената китайска конкуренция в сектори от автомобили до химикали, беше в застой още преди президентът на САЩ Доналд Тръмп миналата година да наложи нови, мащабни мита, преди да започне войната в Близкия изток в края на февруари.

Канцлерът Фридрих Мерц, който встъпи в длъжност миналия май, обеща да вземе заеми и да похарчи стотици милиарди за специален инфраструктурен фонд през следващите години в това, което беше наречено "базука" за разходи, насочена към това да изправи водещата европейска икономика на крака. Но икономистите казаха, че голяма част от парите просто плащат за ежедневни разходи.

"Правителствените разходи за потребление нарастват много по-рязко от инвестициите", коментира икономистът Оливър Холтемьолер от Института за икономически изследвания в Хале.

"Това не беше идеята зад промяната на правилата за финансиране."

Перспективите в дългосрочен план също бяха мрачни. Позовавайки се на ниска производителност, индустриален спад и застаряващо население, институтите предупредиха, че германската икономика скоро няма да може да расте устойчиво.

"Преоценихме и структурните промени в германската икономика и по-специално ревизирахме прогнозата си за индустриален растеж надолу. В епоха, когато "демографските промени удряха с пълна сила, потенциалният растеж ще спре до края на десетилетието и ще трябва да свикнем със средни темпове на растеж на БВП от нула процента", казва каза Волмерсхаузер от института Ifo.

В тази фаза на "много трансформации" институтите препоръчват на германското правителство "да увеличи стимулите за заетост" и да облекчи регулациите, за да "подобри условията за инвестиции и иновации".