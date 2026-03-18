Обемът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Беларус за периода януари-февруари 2026 г. възлиза на 43,9 милиарда беларуски рубли, което представлява намаление с 1,2% в сравними цени спрямо първите два месеца на 2025 г. Това показват данните на Националния статистически комитет на републиката (Белстат), пише Финмаркет.

Само за януари БВП на страната на годишна база също е намалял с 1,2%, което означава че и само за февруари годишният икономически спад е същия.

При това, беларуското правителство си е поставило за цел икономическият растеж на страната за тази година да бъде поне 2,8% - което при неблагоприятния старт на годината, изглежда поне засега трудно постижимо.

Прогнозите на растежа на БВП на страната - която е най-близкият съюзник на Русия - на международни финансови институции са по-скромни. МВФ очаква БВП на страната през 2026 г. да се увеличи с 1,4%, Световната банка - с 1,3%, Евразийската банка за развитие - с 1,8%, а Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) - с 1,3%.

Според официалните статистически данни, през 2025 г. икономиката на Беларус е нараснала с 1,3%, след доста по впечатляващ ръст за предходните години: нарастване с 4% през 2024 г., с 3,9% през 2023 г. и с 4,7% - през 2022 г.

Що се отнася до икономическия растеж на Русия - с чиято икономика Беларус е много тясно свързана - то той рязко намаля за миналата година, до само 1%. А за януари 2026 г., е отчетен годишен икономически спад с 2,1%.