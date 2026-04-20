Правителство на Беларус - която страна се смята за най-близкият съюзник на Русия - одобри средносрочната финансова програма за националния бюджет за 2026-2028 г., съобщиха от Министерството на финансите на страната, пише "Финмаркет".

Според документа, се планира Беларус да премине към балансиран държавен бюджет (разходите да са колкото приходите) за 2027 г., а за 2028 г. стремежът е бюджетът да достигне излишък, т.е. приходите да надвишават разходите.

Според одобрените от правителството прогнозни параметри, бюджетният дефицит за 2026 г. се оценява на 4,34 милиарда беларуски рубли, като приходите са 54,38 милиарда беларуски рубли, а разходите са 58,73 милиарда беларуски рубли.

За следващата година се планира приходите и разходите да се увеличат съответно с 10,5% и 2,3%, до 60,07 милиарда беларуски рубли, което ще премахне дефицита и ще доведе до балансиран бюджет.

Според прогнозата на правителството, през 2028 г. се очаква бюджетните приходи да се увеличат с 11,3% до 66,88 милиарда беларуски рубли, а увеличението на разходите да е само с 5,1% до 63,11 милиарда беларуски рубли. В резултат на това - ако прогнозата се реализира на практика - бюджетът на страната трябва да бъде изпълнен с излишък от 3,77 милиарда беларуски рубли.

Същевременно, беларуските власти възнамеряват да намалят и дълговото бреме върху икономиката на страната: от 26,1% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2026 г., до 24,3% от БВП през 2027 г. и 22,8% от БВП - през 2028 година. Ще припомним, че за страните от ЕС изискването е, държавният дълг да не надвишава 60% от БВП на съответната страна.